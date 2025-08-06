$!Registra Mazatlán reservaciones de 70% para agosto: Sectur

Sectur señaló que Mazatlán registra reservaciones hoteleras del 70 por ciento para agosto.

Ante integrantes de la Intercamaral, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, estimó que el puerto cerrará el verano con ocupaciones por arriba del 85 por ciento ante la preocupación de que el periodo vacacional no está siendo el esperado en ocupación y derrama económica.

Y es que luego de reunirse con la Intercamaral de Mazatlán, la funcionaria estatal, les dijo que esos números le fueron compartidos por las asociaciones de hoteles del puerto y por lo que está augurando un buen cierre de la temporada de verano.

“Esto es muy bueno, porque en el mercado la tendencia que se ha estado dando últimamente es que de último minuto se están haciendo las reservaciones; esperamos cerrar agosto con una ocupación superior al 90 por ciento, por lo que estimo que sí lleguemos al 85 por ciento el verano completo, respecto a los números que nos han estado compartiendo las asociaciones de hoteles y es que tener ya una reservaciones en libros con porcentaje de ocupación superior al 70 por ciento en agosto, es un muy buen panorama para la temporada de verano”, detalló.

En comunicado de prensa, explicó el objetivo de la reunión con los líderes de cámaras empresariales y asociaciones de los diversos sectores que forman la Intercamaral para compartir los avances y resultados obtenidos en materia turística durante el primer semestre del año, el desarrollo de la temporada de verano y las estrategias que se impulsarán rumbo al próximo año.

“Compartimos con la Intercamaral qué hemos estado haciendo desde la Secretaría de Turismo en temas de promoción turística, sobre todo en medios nacionales e internacionales que hemos estado trayendo, los road shows que hicimos en Canadá y Estados Unidos, con más de 2 mil 500 agentes de viaje capacitados y en general, los resultados que hemos tenido y las acciones que hemos estado haciendo”, refirió.

También se habló sobre las acciones que se están llevando a cabo para seguir atrayendo visitantes a Mazatlán una vez que termine la temporada de verano.