Registra Mazatlán sensación térmica de hasta 46 grados este jueves

El ambiente caluroso prevalece en el municipio de Mazatlán donde cerca de las 12:00 horas de este jueves se registró una temperatura máxima de 34 grados, pero con una sensación térmica de hasta 46 grados, de acuerdo con reportes meteorológicos.

Ante las altas temperaturas las personas utilizan sombrillas, buscan refugio bajo algún árbol o en las paradas de camiones mientras esperan la unidad de transporte urbano que los lleve a sus destinos o de regreso a sus casas.

Otras más tratan de mitigar el ambiente caluroso ya sea tomando agua o alguna otra bebida refrescante.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronosticó para este jueves 27 de agosto para el municipio de Mazatlán temperaturas de 25 a 33 grados centígrados y lluvias mínimas de 3 milímetros o litros por metro cuadrado.

Del viernes al domingo se pronostican temperaturas mínimas de 24 a 25 grados y temperaturas máximas de 33 grados con lluvias de 9 a 14 milímetros o litros por metro cuadrado.

Ante las altas temperaturas autoridades de Protección Civil recomiendan hidratarse bien, usar ropa de colores claros y de manga larga, cuidar principalmente a menores de edad y adultos mayores y a quienes trabajan en la construcción tomar descansos intermitentes.

No exponerse por tiempo prolongado al sol principalmente de las 11:00 a las 16:00 horas y si lo hacen utilicen bloqueador solar.