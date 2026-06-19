Registra Sinaloa 18 incendios forestales en lo que va del año: Protección Civil

Gracias a distintas campañas de prevención, Sinaloa ha registrado apenas 18 incendios forestales en lo que va del año 2026, una disminución considerable en comparación con los 106 siniestros contabilizados durante todo el año pasado, informó el director de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas.

Señaló que la cifra será revisada al cierre del mes con la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, aunque destacó que la cifra es un resultado positivo derivado a las labores realizadas en distintas regiones del Estado.

“Nosotros el registro tenemos hasta ahora son 18 solamente. Lo vamos a cuadrar ahora en fin de mes con Conafor y Sebides para tener el dato, pero cerramos el año pasado con 106 incendios. Hoy estamos cerrando con 18, la mayor parte en Choix, Sinaloa Municipio y Badiraguato, pero fueron muy pocos”, expresó.

“La verdad que el trabajo que hicieron las brigadas forestales fue una extraordinaria labor en la parte preventiva”, añadió ante la reducción positiva en incidencias de este tipo de siniestros.

No obstante, indicó que con la llegada de las lluvias también es necesario mantener vigilancia sobre otros fenómenos, como lo son la sequía y los efectos asociados a la temporada de ciclones tropicales, la cual ya está en marcha en el año.

“Afortunadamente se redujo esa parte de la vulnerabilidad y seguimos atentos al tema de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Sabemos que viene fuerte; las temperaturas se sienten y la humedad incrementa la sensación térmica en Sinaloa”.

Preguntado sobre algunas recomendaciones para prevenir incendios, hizo un llamado a la población para evitar prácticas que puedan desencadenar incendios forestales, especialmente durante los meses de mayor calor; es decir, a partir de mayo.

“Siempre hemos dicho que en marzo, abril y mayo las temperaturas son muy altas y existe la costumbre de prender fuego en algunas zonas. A veces son incendios controlados, pero un cambio en el viento puede hacer que se salgan de control y terminen afectando nuestros ecosistemas”.

En tanto, destacó que Protección Civil mantiene campañas permanentes de prevención y capacitación en coordinación con instituciones, brigadas comunitarias y unidades internas de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva entre la población sinaloense.