MAZATLÁN._ El estado de Sinaloa continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de México, tras registrar resultados positivos durante el fin de semana largo con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el balance de la jornada, la entidad alcanzó un 67 por ciento de ocupación hotelera, con 272 mil 200 asistentes, lo que se tradujo en una derrama económica de 950 millones de pesos en beneficio del sector turístico y comercial del estado.

Mazatlán se posicionó nuevamente como el principal motor turístico de Sinaloa al reportar una ocupación hotelera del 71 por ciento, con 182 mil asistentes y una derrama económica estimada en 761 millones de pesos.