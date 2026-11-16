MAZATLÁN._ El estado de Sinaloa continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos de México, tras registrar resultados positivos durante el fin de semana largo con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.
De acuerdo con el balance de la jornada, la entidad alcanzó un 67 por ciento de ocupación hotelera, con 272 mil 200 asistentes, lo que se tradujo en una derrama económica de 950 millones de pesos en beneficio del sector turístico y comercial del estado.
Mazatlán se posicionó nuevamente como el principal motor turístico de Sinaloa al reportar una ocupación hotelera del 71 por ciento, con 182 mil asistentes y una derrama económica estimada en 761 millones de pesos.
Durante su estancia en el puerto, los turistas disfrutaron de los principales atractivos de la ciudad, entre los que destacaron el espectáculo del Clavadista en la Glorieta Sánchez Taboada, el ascenso al Faro, recorridos por la Plazuela Machado, visitas a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y compras de artesanías y recuerdos en el Mercado Municipal José María Pino Suárez, ubicado en el Centro de la Ciudad.
Al respecto, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que, más allá del dinamismo de Mazatlán, destinos como Culiacán, Los Mochis y los Pueblos Mágicos de la entidad -entre ellos Cosalá, Mocorito y El Fuerte- fortalecen y diversifican la oferta turística regional mediante festividades, experiencias en la sierra y turismo cultural.