Registra Sinaloa poca afluencia en tráfico de paisanos

Poca afluencia en tráfico de paisanos, registra Sinaloa esta temporada invernal.

En módulos de atención de Mazatlán colocados a partir del 28 de noviembre del programa “Héroes Paisanos” han visto poco tráfico de connacionales arribando a la entidad.

En la temporada invernal, en Mazatlán se ubicarán cinco módulos de atención durante diciembre al 8 de enero del 2026, tanto en la Plazuela República con atención de observadoras para brindar información con las guías oficiales.

Por el callejón Liverpool se encontrará otro módulo al igual con personal debidamente uniformado y por un lado de CAPTA, así como en un espacio en el Parque Martiniano Carvajal.

En Culiacán, debe estar instalado otro módulo en el Parque Riveras y en el municipio de Guamúchil en la Plaza Central.

Mientras que en las casetas atienden observadores para cualquier apoyo que necesiten.

Este programa, que antes era llamado “Bienvenido Paisano” de acuerdo a la página oficial, lo cita ahora como “Héroes Paisanos” que promete aplicar estrategias y acciones preventivas, de asistencia y de orientación para asegurar que el ingreso, tránsito y salida de los mexicanos residentes en el extranjero que visitan México de manera temporal, se lleve a cabo con respeto de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones.

A la llegada al país y específicamente a Sinaloa, instalan Módulos del programa atendidos por “Observadores”, personas de la sociedad civil, quienes les brindan información sobre los trámites y servicios gubernamentales a los que puedes tener acceso dentro y fuera de México.

Además, se les orienta si durante el tránsito por el país, es víctima de algún abuso por parte de servidores públicos federales, estatales y/o municipales, los observadores podrán recibir las quejas para ser canalizadas a la autoridad competente para su investigación.

Los Observadores Paisanos son gente con vocación de servicio, y con ganas de apoyar a los connacionales que cada año en esta época vienen a distintas ciudades de México a disfrutar de los festejos decembrinos con sus familias.

Entre la información que se solicita para antes de ingresar a México, si es mexicano, debe portar los siguientes documentos: El pasaporte válido y vigente, la cédula de identidad ciudadana o cédula de identidad personal, o su equivalente, copia certificada del acta de nacimiento, matrícula consular, la carta de naturalización, o certificado de nacionalidad mexicana, credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Apostilla de las actas de nacimiento que les expidió el Registro Civil en EU (si tus hijos nacieron en EU y no registraste su acta de nacimiento mexicana).

Y si se viaja con un menor, portar con original de identificación oficial con fotografía (pasaporte válido y vigente), copia certificada del acta de nacimiento del menor para comprobar la filiación. Apostilla de las actas de nacimiento que les expidió el Registro Civil en EU, si tus hijos nacieron en EU y no registraste su acta de nacimiento mexicana. Si no cuentas con documentos que acrediten tu calidad jurídica, deberás rendir una declaración bajo protesta de decir verdad y proporcionar elementos a fin de comprobar tu identidad.