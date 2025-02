$!Registran Bomberos de Mazatlán 286 atenciones por incendios durante enero

Apenas el fin de semana se presentaron en Mazatlán tres incendios en casa habitación, tres en baldíos y uno en automóvil. Uno de estos incendios fue por fuga de gas, un hecho que genera recomendaciones por parte de los Bomberos.

“Es importante, siempre al comprar tanque de gas, revisarlo para que no tenga fuga desde que llegue a tu casa y que no se daña la parte de abajo. Y claro, antes de dormir debemos revisar que estén bien cerradas las llaves para que no haya implicaciones mientras duermen”, dijo Robles Chávez.