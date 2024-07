MAZATLÁN._ Un total de 21 casos de fraudes cibernéticos en hospedajes se registraron durante los dos primeros trimestres del presente año en contra de turistas que viajaron a Mazatlán, informó el director del Centro de Atención y Protección al Turista, Donovan Quiñónez Castro.

“En el tema de fraudes cibernéticos, que lo hemos visto un poquito como que está por ahí por las redes hemos tenido hasta el segundo trimestre de lo que van del año tan solo 21, algunos se han judicializado, otros no y seguimos haciendo ese acompañamiento y esa labor de brindar certeza a los turistas que han sufrido este incidente”, dijo Quiñónez Castro.

“El llamado ahí a los turistas, esto es muy importante, que de momento no hagan reservaciones a través de facebook, cuando nosotros nos entrevistamos con estos turistas que han sufrido este incidente es a través de esa red social que no nos brinda ninguna certeza al momento en que nosotros hacemos una reservación ahí, ya cuando se empiecen a realizar las investigaciones, que se judicializan mediante una carpeta de investigación, nos damos cuenta que esos perfiles de agencias de viajes que no están registradas ni en el DRNT, no tienen ninguna certificación pues desaparecen”.

Por ello reiteró el llamado a que no se hagan reservaciones de hospedaje a través de dicha red social.

Se dio a conocer que en el 2023 Capta registró 34 casos de turistas que fueron víctimas de fraude cibernético al hacer reservaciones de hospedaje para viajar a Mazatlán.

El director de Capta expresó que cuando tienen conocimiento de un caso de este tipo lo importante es que los turistas sigan disfrutando de sus vacaciones y en algunos lugares se ha encontrado mucho apoyo de hoteleros para tratar de buscar a los afectados un descuento en el mismo hotel del que se les mencionó que se iban a hospedar y que finalmente fueron defraudados.

“El sector hotelero está abierto totalmente, entiende la situación que está sucediendo, no es una situación mayor, pero hemos recibido todo el apoyo de parte de ellos y los turistas que han sufrido algún tipo de incidentes de este tipo siguen disfrutando de sus vacaciones con normalidad”, reiteró.

Quiñónez Castro recordó que el caso más reciente que se ha registrado ocurrió hace aproximadamente 16 días en contra de una familia originaria de Monterrey, Nuevo León, caso que se judicializó y se les está brindando todo el apoyo.

“Hay diferentes maneras de hacer una reservación segura, la principal es buscar un proveedor de servicios turísticos certificado, esto lo pueden hacer por medio del Registro Nacional Turístico de Turismo Federal o pueden ellos buscar el Centro de Atención y Protección al Turista, comunicarse con nosotros, el teléfono es 6691184256 ó a través de nuestras redes sociales oficiales Capta Mazatlán, estamos para ayudarles, estamos para servirles a todos nuestros turistas que nos visitan en este periodo vacacional”, reiteró.

“El Capta ahorita tiene la capacidad de que si alguna persona de algún otro estado quiere venir a vacacionar aquí nosotros podemos ir a confirmar al hotel esa reservación o nosotros encargarnos de ese proceso sin ningún problema”.