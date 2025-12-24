$!Registran dos búsquedas positivas colectivo de buscadoras

Como resultado de las labores de búsqueda de campo, el colectivo de madres buscadoras Por Las Voces Sin Justicia confirmó la localización de dos cuerpos en una zona cerca de la comunidad de Mármol, en Mazatlán.
Fue durante la última jornada de búsqueda del año realizada por el colectivo registrada el 23 de diciembre, donde tras un intenso trabajo se encontraron dos osamentas, las cuales estaban ubicadas en diferentes fosas del área.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el colectivo informó al respecto, destacando que por el momento no se ha compartido información adicional en respeto a los procesos de investigación y sobre todo, a las familias involucradas.
“El día de hoy, durante las labores de búsqueda realizadas por nuestro colectivo, fueron localizados dos cuerpos. Por las condiciones en las que se dio el hallazgo, en este momento no es posible publicar información sobre prendas, accesorios u otros indicios. Como colectivo, respetamos los tiempos y el trabajo pericial, pero también reiteramos nuestro compromiso con las familias”, se lee.
Los resultados obtenidos, confirman una vez más la relevancia y urgencia de este tipo de acciones para dar con el paradero de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el municipio.
En el comunicado emitido por el colectivo Por Las Voces Sin Justicia, dio a conocer que, al momento de concluir las diligencias periciales pertinentes, se podrá compartir información con respecto a lo que se encontró en el lugar.
“Una vez que concluyan las diligencias, volveremos a compartir la información que haya sido localizada como parte de sus pertenencias, con la esperanza de que pueda contribuir a su identificación”.
Durante esta jornada, Por Las Voces Sin Justicia estuvo acompañado por elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Secretaría de la Marina y Policía Estatal.
Navidad sin pausa
La jornada se desarrolló un día de Navidad, fecha que para la mayoría representa reunión, descanso y celebración, pero que para las familias de personas desaparecidas significa el recordar una ausencia en el hogar.
Mientras en muchos hogares se alista la cena y envuelven regalos, las integrantes del colectivo permanecen en el monte, bajo el sol, impulsadas por la necesidad de encontrar respuestas y por la esperanza de localizar a quienes aún no regresan a casa.
“A un día de Navidad, mientras muchas familias envuelven regalos y se abrazan, nosotras estamos aquí. En el monte, bajo el sol, con el corazón cargado y la esperanza intacta. Porque para quienes tenemos a alguien desaparecido, no hay descanso, no hay tregua, no hay fechas especiales”, se lee.
La navidad no detiene la ausencia, no borra las sillas vacías, no apaga la necesidad urgente de encontrarles. Hoy salimos a buscar porque el amor no se toma vacaciones. Porque la espera duele todos los días y cada día cuenta”.
Pese al cansancio físico y emocional, las labores de las madres buscadoras continúan, porque para ellas cada jornada cuenta y cada indicio representa una oportunidad más de acercarse a la verdad, pues el objetivo es evitar que más familias pasen otra Navidad sin saber dónde está su hijo, hija, hermano o ser querido.
“Hoy salimos a buscar porque el amor no se toma vacaciones. Porque la espera duele todos los días, y cada día cuenta. Porque nadie debería pasar otra Navidad sin saber dónde está su hijo, su hija, su hermano”.
“Seguimos buscando por quienes no pueden hacerlo, por quienes aún no regresan, y por las voces que el silencio no ha logrado callar”, complementa.
De esta forma, en este esfuerzo colectivo, la perseverancia se convierte en una forma de resistencia y de memoria, donde el colectivo Por Las Voces Sin Justicia reitera que la búsqueda no se detiene y mantiene abierto el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de personas desaparecidas, garantizando absolutamente confidencialidad.
Para cualquier tipo de información que pueda beneficiar las búsquedas realizadas por el colectivo Por Las Voces Sin Justicia, se pueden comunicar de manera totalmente anónima al teléfono 6693 26 20 89 o a través de sus redes sociales.