$!Registran dos búsquedas positivas colectivo de buscadoras

Como resultado de las labores de búsqueda de campo, el colectivo de madres buscadoras Por Las Voces Sin Justicia confirmó la localización de dos cuerpos en una zona cerca de la comunidad de Mármol, en Mazatlán. Fue durante la última jornada de búsqueda del año realizada por el colectivo registrada el 23 de diciembre, donde tras un intenso trabajo se encontraron dos osamentas, las cuales estaban ubicadas en diferentes fosas del área. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el colectivo informó al respecto, destacando que por el momento no se ha compartido información adicional en respeto a los procesos de investigación y sobre todo, a las familias involucradas. “El día de hoy, durante las labores de búsqueda realizadas por nuestro colectivo, fueron localizados dos cuerpos. Por las condiciones en las que se dio el hallazgo, en este momento no es posible publicar información sobre prendas, accesorios u otros indicios. Como colectivo, respetamos los tiempos y el trabajo pericial, pero también reiteramos nuestro compromiso con las familias”, se lee.

Los resultados obtenidos, confirman una vez más la relevancia y urgencia de este tipo de acciones para dar con el paradero de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el municipio. En el comunicado emitido por el colectivo Por Las Voces Sin Justicia, dio a conocer que, al momento de concluir las diligencias periciales pertinentes, se podrá compartir información con respecto a lo que se encontró en el lugar. “Una vez que concluyan las diligencias, volveremos a compartir la información que haya sido localizada como parte de sus pertenencias, con la esperanza de que pueda contribuir a su identificación”. Durante esta jornada, Por Las Voces Sin Justicia estuvo acompañado por elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Secretaría de la Marina y Policía Estatal.