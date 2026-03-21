$!Registran oficinas de Gobierno gran afluencia de gente para trámites vehiculares y de licencia permanente

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), anunciara que este sábado habría una jornada de descuentos de hasta el 75 por ciento en trámites vehiculares, en las oficinas de Recaudación y Vialidad y Transporte de Mazatlán, se registró una gran afluencia de personas haciendo fila desde muy temprano.

Sin dejar el tiempo, los mazatlecos se hicieron presentes en la Unidad Administrativa ante la posibilidad de regularizar sus adeudos vehiculares y aprovechar descuento en multas, honorarios, gastos en refrendo vehicular, canje de placas y hasta una promoción en el trámite de cambio de propietario.

Las oficinas estuvieron abiertas en un horario de 8:00 a 15:00 horas brindando atención a los contribuyentes en busca de que pusieron sus trámites en regla; mientras que otros acudían para no dejar escapar promociones de temporada como lo es la licencia permanente, misma que está disponible desde el 17 de marzo hasta el 30 de junio.