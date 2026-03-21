$!Registran oficinas de Gobierno gran afluencia de gente para trámites vehiculares y de licencia permanente

Luego de que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), anunciara que este sábado habría una jornada de descuentos de hasta el 75 por ciento en trámites vehiculares, en las oficinas de Recaudación y Vialidad y Transporte de Mazatlán, se registró una gran afluencia de personas haciendo fila desde muy temprano.
Sin dejar el tiempo, los mazatlecos se hicieron presentes en la Unidad Administrativa ante la posibilidad de regularizar sus adeudos vehiculares y aprovechar descuento en multas, honorarios, gastos en refrendo vehicular, canje de placas y hasta una promoción en el trámite de cambio de propietario.
Las oficinas estuvieron abiertas en un horario de 8:00 a 15:00 horas brindando atención a los contribuyentes en busca de que pusieron sus trámites en regla; mientras que otros acudían para no dejar escapar promociones de temporada como lo es la licencia permanente, misma que está disponible desde el 17 de marzo hasta el 30 de junio.
Juan de Dios Mendoza, Delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán, reiteró que está promoción es únicamente para aquellos conductores con una licencia previa; sin embargo, afirma que la respuesta en esta semana ha sido muy buena, pues se están solicitado hasta 131 licencias permanentes al día.
“Nos quedan prácticamente dos meses y unos días para solicitar la licencia permanente. Y los requisitos son mínimos, o sea, la permanente solo pueden solicitarla quienes hayan tenido licencia de automovilista o licencia de motociclista. El costo es 2 mil 323 pesos para la licencia permanente y en caso de extravió la reposición cuesta Mil 161 pesos”, explicó Mendoza López.
“Quiero decirte que ha habido una aceptación excelente. El primer día, que fue el martes, tuvimos 61; el miércoles tuvimos 115; el jueves tuvimos 130 y ayer viernes se mantuvo en 131. Es decir, ha ido en un incremento; entonces consideramos que se va a mantener en las 130 licencias que se extiendan por día”.
Recordó que la licencia permanente también se puede solicitar a través del módulo de Ciudadanos Digital en línea; además de en los módulo de Gran Plaza, San Joaquín y directamente en la oficina de Vialidad y Transporte, incluyendo los días sábados.