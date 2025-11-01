$!Registran panteones de Mazatlán buena afluencia en el Día de Todos los Santos

MAZATLÁN._ En busca de honrar la memoria de sus seres queridos y, especialmente de los “angelitos” que partieron a corta edad, este día los panteones del puerto recubrieron una buena afluencia de visitantes desde tempranas horas; en lo que fue un Día de Todos los Santos con mucha actividad. Los cementerios municipales se mantuvieron en constante movimiento de gente que llevaba arreglos florales, globos y veladoras a las tumbas, mientras que otros aprovecharon la fecha para adelantar la tradicional visita del 2 de noviembre y así evitar aglomeraciones durante el domingo.









En el Panteón Municipal No. 3, fue común observar a grupos familiares realizando labores de limpieza, pintando los mausoleos y conviviendo frente a las tumbas de algún ser querido, convirtiendo el lugar en un espacio de reflexión, armonía y reunión familiar. De manera paralela, personal de Aseo Urbano y Servicios Públicos continuó con los trabajos de mantenimiento tanto en el interior como en los accesos de los panteones, con la finalidad de tenerlos en óptimas condiciones para la celebración del Día de Muertos.









En contraste, el Panteón Municipal No. 2 “Ángela Peralta” registró una menor cantidad de visitantes; sin embargo, su arquitectura antigua y tumbas centenarias volvieron a destacar, manteniendo un aire tradicional que caracteriza al histórico recinto. Como parte del operativo de seguridad, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Marina realizaron recorridos preventivos en los diferentes ‘camposantos’ para brindar tranquilidad a los asistentes. Mientras que Tránsito Municipal supervisó las vialidades.







