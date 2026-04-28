Registran primeros arribos del pajarito en playas de Mazatlán

Aún no inicia la temporada de mayor arribazón, pero la naturaleza así es, solo sorprende o genera tragos amargos, señalaron pescadores de Playa Norte de Mazatlán que ya vieron un adelanto de manchas del pez pajarito desovando cerca de la costa.

De hecho, ya han incursionado de noche y durante cuatro días fue buena la captura logrando reunir media tonelada de pajaritos, narró Jesús Torres, pescador por más de 40 años.

“Es normal porque a veces hay cuatro días antes de que llegue, porque todavía no empieza. Eso es mayo. El 10, el 12 de mayo cuando hay. Esas son las fechas aproximadas”, indicó.

Mientras tanto, los pescadores de escama se mantienen al día con la captura de otras especies y frescos que los venden en el embarcadero tradicional de Playa Norte.

“Tiene como unos tres días que estuvo saliendo, pero ya tiene cinco días que no sale y es normal fue una mancha que llega primero que otras, ya en mayo es cuando entra el pajarito”.

Lamentó que por dos temporadas atrás el volumen no ha sido el de memorables días a consecuencia del cambiante clima.

“Es por la corriente, está cambiando y cambia el clima en estos días. Yo fui porque vi la mancha cuando andaba pescando en la mañana y cuando fui en la noche agarré como 100 kilos, al otro día otros 100 kilos y agarré como media tonelada en los cuatro días que hubo. Y me fue bien”.

Pero, comentó que de acuerdo a su experiencia la especie se va moviendo por las corrientes y si hay marejada no les va a afectar porque el pajarito viene cuando va a tirar la hueva.

”Por ejemplo, estos días en que dicen que va a haber marejada no le afecta el pajarito. Pero el pajarito se va a poner cuando empiece a tirar la hueva. Cuando ya empezando a tirar hueva, eso es a lo que viene para acá. Viene e desovar”.

Explicó que en un día normal cuando es temporada de sacar pajarito debe salir a más tardar las 18:00 pm para regresar entre 9 y 10 de la mañana del siguiente día y cuando hay mucho pues a las 12 o más.

En cuanto al precio, dijo que el kilo de pajarito se vende a 80 pesos sucio y limpio 100 pesos.

”No es mucho la variación porque la limpiada es una chinga, pero en cantidad ya sale para la gasolina”.

Ya van varias pangas que van en su busca y la población ya lo está pidiendo, agregó.

”La que compra es gente local, es la que aguarda la espera”, abundó.

Torres comentó que la temporada es muy corta y cada vez hay más pangas que van en su busca por eso el volumen que llega ya resulta poca producción.

Jesús Torres heredó su vocación de pescador de su padre, así que cuenta con dos pangas adecuadas para la pesca del pajarito que asegura mantendrá lo que le reste de vida y espera dejarlas como patrimonio a sus hijos.