$!Registran restaurantes buena afluencia de comensales durante el Día del Padre en Mazatlán

La celebración del Día del Padre dejó este domingo una movida jornada para restaurantes y negocios de Mazatlán, que registraron una asistencia aceptable de familias que salieron a festejar a los jefes del hogar con desayunos, comidas y reuniones en distintos puntos de la ciudad.

Tal y como se esperaba, desde las primeras horas del día distintos establecimientos comenzaron a recibir a decenas de clientes, especialmente aquellos ubicados en zonas campestres y especializados en desayunos, donde en algunos casos se formaron largas filas de espera por la alta demanda.

Durante un recorrido realizado por Noroeste este día, se observó el constante movimiento en restaurantes de distintos giros, reflejando el interés de las familias por compartir un momento especial alrededor de la mesa y consentir a los papás en su día.