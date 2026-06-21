$!Registran restaurantes buena afluencia de comensales durante el Día del Padre en Mazatlán

La celebración del Día del Padre dejó este domingo una movida jornada para restaurantes y negocios de Mazatlán, que registraron una asistencia aceptable de familias que salieron a festejar a los jefes del hogar con desayunos, comidas y reuniones en distintos puntos de la ciudad.
Tal y como se esperaba, desde las primeras horas del día distintos establecimientos comenzaron a recibir a decenas de clientes, especialmente aquellos ubicados en zonas campestres y especializados en desayunos, donde en algunos casos se formaron largas filas de espera por la alta demanda.
Durante un recorrido realizado por Noroeste este día, se observó el constante movimiento en restaurantes de distintos giros, reflejando el interés de las familias por compartir un momento especial alrededor de la mesa y consentir a los papás en su día.
Conforme avanzó la tarde, los restaurantes de mariscos se convirtieron en los más concurridos, con grupos que aprovecharon la fecha para disfrutar de ceviches, tostadas, ostiones y otros platillos tradicionales del puerto. En varios establecimientos también fue común observar personas esperando la disponibilidad de una mesa.
Entre las zonas con mayor actividad destacaron Olas Altas, el Centro Histórico, la avenida Insurgentes y los restaurantes ubicados frente al mar, donde tanto habitantes locales como turistas aprovecharon la vista y el ambiente para celebrar la ocasión.
Pese a la buena respuesta obtenida este domingo, la afluencia quedó por debajo de la observada durante el pasado Día de las Madres, cuando numerosos restaurantes alcanzaron llenos prácticamente durante toda la jornada, consolidándose como una de las fechas de mayor actividad del año.
Aun así, el Día del Padre permitió que el sector restaurantero viviera una jornada favorable antes de las vacaciones de verano, impulsada por las reuniones familiares y el deseo de reconocer a los padres en compañía de sus seres queridos.