$!Registran restaurantes de Mazatlán ventas arriba del 90%

Arriba del 90 por ciento podría llenar el sector restaurantero del Centro Histórico y de la Zona Dorada por la llegada de turismo carnavalero y el Día de San Valentín.
Negocios como El Cielo, Pedro y Lola, Tótem o el restaurante Panamá registran buen nivel de reservaciones para la celebración del Día del Amor y la Amistad.
Patricia Linn encabeza a un grupo de amigas que celebraron el Día del Amor y la Amistad desayunando en el restaurante Panamá, luego de subir de paseo al Faro de Mazatlán, para celebrar a lo alto la fecha.
“Hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Somos un grupo de chicas que por amistad venimos a celebrar este día tan especial para todas y muy temprano subimos el faro y de ahí nos venimos a desayunar aquí al Centro Histórico”, expresó.
Así como la mesa llena de amigas, en algunos otros restaurantes cercanos se observó cómo los grupos de familias y parejas, salieron desde muy temprano a celebrar.
El grupo de Patricia que reúne a más de 50 mujeres, que coinciden en hacer deporte y realizan actividades de altruismo como donaciones al Hospital General, realizaron un juguetón y celebran el Día del Niño para niños de escasos recursos.
Mientras que Marisol y Juan, que vienen de Sonora a disfrutar del fin de semana de carnaval, aprovecharon que también podían festejar el día de los enamorados, pues desde hace 10 años se pusieron de novios y hace 5 son esposos.
Historias como estas, se entrelazan entre los restaurantes de la Plazuela Machado y del Centro en un día tan especial como el de San Valentín, que a lo largo de los años se ha vuelto más comercial y benéfico para los restaurantes.
Por su parte, el presidente estatal de Canirac, Érick Mandujano Caro, destacó que esta fecha del 14 de febrero es especial porque se presenta un buen nivel de reservaciones para algunas zonas de restaurantes de Mazatlán.
“Estábamos viendo esos temas ahí nosotros en la parte. Mira qué coincidencia, casi quincena, carnaval y todo esto nos ven eficacia y nosotros tenemos ya varias reservas, sobre todo que estamos viendo en la cena por este día del amor y la amistad. Tenemos lleno, gracias a Dios”.
Pero, la gran mayoría son clientes locales, parejas que van a celebrar esta fecha.
“Mucho local, el día que también en qué beneficia también esta fecha a Mazatlán junto con el carnaval y todo esto. Que muchas parejas también dicen, oye, vamos a pasar nuestro 14 de febrero en Mazatlán y vienen con doble propósito”, expuso.
El empresario agregó que este fin de semana va a poder favorecer a bastante gente, a la economía en general, no solo a los restaurantes, a los hoteles, donde se hacen eventos o joyerías, el acuario, etc.
Citó que en carnaval, por lo regular hay un 70 por ciento de gente local que sale a celebrar al igual que esta fecha de San Valentín y un 30 por ciento es turismo foráneo.