$!Registran restaurantes de Mazatlán ventas arriba del 90%

Arriba del 90 por ciento podría llenar el sector restaurantero del Centro Histórico y de la Zona Dorada por la llegada de turismo carnavalero y el Día de San Valentín. Negocios como El Cielo, Pedro y Lola, Tótem o el restaurante Panamá registran buen nivel de reservaciones para la celebración del Día del Amor y la Amistad. Patricia Linn encabeza a un grupo de amigas que celebraron el Día del Amor y la Amistad desayunando en el restaurante Panamá, luego de subir de paseo al Faro de Mazatlán, para celebrar a lo alto la fecha.







“Hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Somos un grupo de chicas que por amistad venimos a celebrar este día tan especial para todas y muy temprano subimos el faro y de ahí nos venimos a desayunar aquí al Centro Histórico”, expresó. Así como la mesa llena de amigas, en algunos otros restaurantes cercanos se observó cómo los grupos de familias y parejas, salieron desde muy temprano a celebrar. El grupo de Patricia que reúne a más de 50 mujeres, que coinciden en hacer deporte y realizan actividades de altruismo como donaciones al Hospital General, realizaron un juguetón y celebran el Día del Niño para niños de escasos recursos. Mientras que Marisol y Juan, que vienen de Sonora a disfrutar del fin de semana de carnaval, aprovecharon que también podían festejar el día de los enamorados, pues desde hace 10 años se pusieron de novios y hace 5 son esposos.







