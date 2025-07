$!Reglas para el uso de scooters sí han ayudado a disminuir los accidentes, reportan negocios

“Estamos bien, y más con las reglas que ya tenemos del Gobierno de que no le podemos rentar a menores de 15 años, que porten su casco, su chaleco y pues es para su bien; tienen más seguridad y se está portando bien la gente hasta ahora”, señaló.

Explicó que las indicaciones que se le dan a los clientes son sencillas, con reglas básicas de que no pueden usar el patín dos personas, solo ocupar la ciclovía de Avenida del Mar y ser mayores de 15 años. En tanto, afirma que la gente poco a poco va aceptando el reforzamiento de su seguridad.

“Al llegar al lugar se les hace firmar un contrato; en el contrato va especificado lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y va también especificado que no se les puede rentar a menores, no se pueden subir dos personas y tienen que usar casco y chaleco siempre”, dijo.

“En ocasiones sí se presentado casos (negativas de la gente), pero pues la regla es fácil y sencilla, si no se acomodan a las reglas, no se les renta. Y a raíz de ello han disminuido los accidentes, pero la gente sí sigue viniendo”.