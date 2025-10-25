Regresa el Mercado Orgánico de Mazatlán para celebrar su 15 aniversario

MAZATLÁN._ Consolidándose como un espacio que fomenta el consumo responsable, la salud y el apoyo a la economía local, el Mercado Orgánico de Mazatlán está listo para celebrar su edición 2025-2026, la cual estará conmemorando su aniversario número 15.

Será el próximo sábado 8 de noviembre cuando tenga lugar la inauguración de este espacio que ofrece a mazatlecos y turistas productos frescos, artesanales y libres de químicos, así como actividades recreativas y culturales que hacen de este mercado un referente comunitario en el puerto.

Los miembros del comité del Mercado Orgánico de Mazatlán expresaron en rueda de prensa su emoción por dar inicio con esta nueva temporada y resaltaron la importancia de mantener la esencia de este proyecto.

Jorge Luis Sánchez Sánchez, dirigente de este comité, mencionó que este espacio de encuentro entre artesanos, agricultores, apicultores, cocineros y comerciantes locales busca que la ciudadanía y sus visitantes tengan la oportunidad de cambiar sus hábitos alimenticios hacia productos más saludables, sin químicos ni conservadores.

“Con este mercado buscamos celebrar lo mejor de nuestros campos, nuestros artesanos y su gran talento, así como toda la variedad de platillos y productos que nos caracteriza en el puerto”, comentó.

A 15 años de su fundación, Sánchez Sánchez recordó los orígenes de este proyecto, el cual fue iniciado en 2010 por dos promotoras, quienes trajeron la experiencia del mercado orgánico desde el país vecino hasta Mazatlán.

“Este espacio nació con la finalidad de cuidar la salud de los consumidores y ofrecer productos de la más alta calidad, al mismo tiempo que se fortalece la economía de pequeños productores locales”, declaró.

Asimismo, señaló que este mercado se ha convertido en un espacio integral donde los comerciantes locales pueden promover sus productos, pero también se convierte en un sitio para el entretenimiento y la cultura.

El comité del Mercado Orgánico señaló que la organización ha sido un factor clave para el éxito de este espacio, pues para formar parte los productores deben cumplir con estrictos requisitos y reglamentaciones que garanticen la calidad y sostenibilidad del producto.

“No se trata solo de decir que un producto es orgánico; supervisamos la metodología de producción y verificamos que todo cumpla con nuestros estándares”, comentó.

Entre los productos disponibles se encuentran frutas y verduras, hortalizas, lácteos, café, miel, panadería artesanal, salsas, frituras, artesanías locales, las cuales provienen de cuatro municipios de la región como son Mazatlán, Concordia, San Ignacio y Elota.

Otro de los principales atractivos de este mercado es su dedicación por impulsar proyectos de reciclaje, cuidado del medio ambiente y la protección animal, la cual realizan en colaboración con fundaciones locales.

El Mercado Orgánico ha logrado posicionarse como un espadio adpotado por la comunidad local, la cual cada vez más reconoce el valor de consumir productos frescos y apoyar a los pequeños productores.

Con esta décimoquinta edición, el Mercado Orgánico buscará reafirmar su compromiso con la salud, sustentabilidad y la comunidad, consolidándose como un referente en Mazatlán para quienes buscan alternativas de consumo responsable y un estilo de vida más consciente.

Además, tras 15 años de dedicación a este proyecto se celebra el trabajo colectivo y una visión que combina la salud, la economía local y la preservación del entorno.

De esta forma, como ya es tradición, el Mercado Orgánico volverá a llenar de color, aroma y sabor la Plazuela Zaragoza cada sábado de las 08:00 a las 12:00 horas, invitando a todos los mazatlecos y visitantes a redescubrir la riqueza del campo sinaloense y la creatividad de sus productores.