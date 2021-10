Regresa familia de Escuinapa a disfrutar de playas de Mazatlán tras 18 meses de pandemia

El señor Jorge Alfredo Sánchez recordó que antes del problema del coronavirus que en la entidad comenzó en marzo del 2020, venía con su familia casi cada 20 días a las playas mazatlecas, pero con el inicio de la pandemia ya no lo hicieron para prevenir contagios.

Después de 18 meses de no poder hacerlo por la pandemia del Covid-19, una familia de Escuinapa por fin pudo disfrutar nuevamente este domingo de la playa en Mazatlán, para que los niños se distraigan un poco del encierro y de las clases en línea.

Señaló que en esa playa se ve tranquilo, por eso ahí están a gusto y aunque ninguna autoridad les había dado alguna recomendación para prevenir contagios del Covid-19 ellos se cuidan y están al pendiente de los niños que se meten a bañar al mar.

“Desde que empezó la pandemia no veíamos a la playa, hace más de un año y medio, antes veníamos más ‘seguidón’, pero como se puso muy duro esto de la pandemia uno se detenía por no contagiarse, es que se cuida uno y cuida a los demás”, recalcó el vecino de Escuinapa en una pausa mientras disfrutaba de sus alimentos, entre los que no podían faltar los camarones de ese municipio.

“Pero ahora como ya está un poco ‘controladón’ nos venimos a dar una vueltecita, ahora cuando haya chancita vamos a dar una vueltecita, antes veníamos seguido, póngale cada 20 días cuando había chance nos veníamos a dar la vuelta para acá”, mencionó.

Dijo que su familia estaba disfrutando la tarde del domingo de manera tranquila.

“Aquí traemos a los niños a que se bañen un ratito, se distraen un rato porque eso de la pandemia también eso de las clases en las casas los tienen estresados, es que las clases las dan en las casas y están estresados y si los saca uno le sirve de algo a ellos, a lo menos ya no están tan metidos en eso, ya aquí se distraen, ya no piensan en lo de las tareas y todo eso”, expuso el señor Jorge Alfredo Sánchez.