El tradicional arribo de pajaritos ya se presentó este mayo en Mazatlán, para deleitar los paladares de decenas de personas que acuden a comprar esta especie de pescado ya sea en Playa Norte, el embarcadero de Playa Sur o en el Puente Juárez.

Fue desde el jueves cuando los pescadores encontraron esta especie en la bahía de Mazatlán y tras capturarla con atarraya, retornaron a la playa para ofrecerla en venta a quienes año con año esperan la llegada de estos peces, dijo Germán Eduardo López Benítez, “El Negro”.

“Es una tradición que todos los meses de mayo, desde que tenía 6 años mi abuelo nos traía y ya después mi papá y ahorita ya estamos yendo nosotros y la verdad no sabría decirle cuántos años tiene (el arribo de pajaritos, denominados así porque al nadar hacen saltos como si volaran), pero todos los años vienen aquí a Mazatlán a desovar y aquí los esperamos nosotros para cazarlos y vendérselos a la gente”, añadió el pescador.

“La verdad ya teníamos días buscándolos, teníamos como unos 10 días y no nos dejaba el tiempo, si no era la marejada, si no era que el viento, hasta que se puso en calma el mar y calentó el agua, como que cambió el clima y en eso se juntó el cardumen, empieza a desovar y fue como lo capturamos”.