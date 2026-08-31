$!Regresan a clases 577 mil estudiantes de educación básica en Sinaloa

Poco más de 577 mil estudiantes de educación básica regresaron este lunes a las aulas en Sinaloa para el ciclo escolar 2026-2027.
Cerca de 100 mil alumnas y alumnos y 9 mil maestras y maestros pertenecen a planteles de preescolar, primaria y secundaria de los municipios de Mazatlán, Concordia y San Ignacio.
Fue cerca de las 6:45 cuando reanudaron las clases los alumnos de secundaria, a las 8:00 los de primaria y a las 9:00 horas los de preescolar.
Pese a que cerca de las 7:30 horas se presentó una ligera lluvia, no impidió que la comunidad escolar iniciara el actual ciclo escolar.
Autoridades civiles y educativas encabezaron el Lunes Cívico en la Escuela Primaria “Graciano Sánchez”, ubicada en la Colonia Francisco Villa.