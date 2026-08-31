$!Regresan a clases 577 mil estudiantes de educación básica en Sinaloa

Poco más de 577 mil estudiantes de educación básica regresaron este lunes a las aulas en Sinaloa para el ciclo escolar 2026-2027.

Cerca de 100 mil alumnas y alumnos y 9 mil maestras y maestros pertenecen a planteles de preescolar, primaria y secundaria de los municipios de Mazatlán, Concordia y San Ignacio.