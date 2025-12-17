Regresan barcos camaroneros de Mazatlán por periodo decembrino

MAZATLÁN._ La flota camaronera volvió a casa, sin mucho que celebrar, por periodo decembrino.

Tripulantes señalaron que viven el peor panorama económico crítico debido a las bajas capturas del primer viaje de capturas.

El pronóstico de no salir en un segundo viaje, casi se está cumpliendo, vaticinó el pescador Carlos Montero, quien cuenta con tres décadas de embarcarse y está a punto de perder la esperanza de un resurgimiento de la pesca del camarón.

De hecho, comentó que existen tres factores que les están impidiendo que las capturas repunten, la primera fue la depredación de la pesca furtiva que año con año se llevan la mayor tajada del producto porque ya no hay quien los vigile, como décadas atrás.

“Dejaron solo al sector pesquero de altamar y ahora todo el respaldo lo dieron a los de bahía, por eso ellos tienen libertad para entrar cuando quieran y eso no lo ven. Las bodegas las tienen llenas todo el año y eso es un secreto a voces, pero nadie dice a nada por temor”, expresó.

Con respecto a la temporada, citó que cifras como de 4, 5 a 10 toneladas de camarón por embarcación no representa nada en la inversión que cada patrón hace para poner a flote cada embarcación, porque el diésel está por los cielos, las refacciones que deben hacerse igual son caras y no se diga lo que se tiene que surtir para que las tripulaciones aguanten en altamar.

“Definitivamente que las autoridades se han desentendido de cuidar los mares y apoya al sector productivo que era más importante para alimentar al país y exportar. Eso lo hemos visto todos, aunque no estemos en las reuniones, sabemos que eso está pasando. Nos dejaron solos y esto es el resultado”.

Carlos junto al resto de la tripulación llegó desde el domingo al puerto para pasar los últimos días del 2025 en familia y pues desconocen si volverán a retomar el viaje porque no han tenido muy buenas capturas por más que le busquen al mar, no encuentran.

“Es como si el camarón estuviera escondido o como si hubieran barrido toda la franja desde la zona norte hasta la Baja California no encontramos esos volúmenes del camarón grande, azul o café con mayor valor”, lamentó.

Dijo que esta época de celebrar será triste, de nueva cuenta como el año pasado porque no sabe si conservarán el empleo por lo menos uno o dos meses más del próximo año.

Mientras tanto en los muelles pesqueros, de acuerdo con información de capitanía de puerto, la mayor parte de los 160 barcos que salieron a pescar estarán arribando en lo que resta de la semana, previo a los festejos de la navidad.