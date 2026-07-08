$!Regresan el color y los flamencos al Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés continúa enriqueciendo la experiencia de sus visitantes con el regreso de una de las aves más emblemáticas y admiradas del continente: los flamencos.
A través de un comunicado, se informó que los flamencos, estas elegantes aves originarias de las zonas tropicales de América y pertenecientes a la familia Phoenicopteridae, destacan por su intenso plumaje rosa, sus largas patas, su estilizado cuello y su característico pico curvado, adaptado para alimentarse en aguas poco profundas.
A partir de ahora, visitantes de todas las edades podrán observarlos muy de cerca todos los días en su nuevo hábitat, donde conocerán más sobre su comportamiento, biología y la importancia de conservar las especies que habitan los humedales.
Como dato curioso, el flamenco americano más longevo del que se tiene registro alcanzó al menos 49 años de vida en Las Bahamas, reflejando la extraordinaria longevidad que puede alcanzar esta especie.