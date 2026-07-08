$!Regresan el color y los flamencos al Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés continúa enriqueciendo la experiencia de sus visitantes con el regreso de una de las aves más emblemáticas y admiradas del continente: los flamencos.

A través de un comunicado, se informó que los flamencos, estas elegantes aves originarias de las zonas tropicales de América y pertenecientes a la familia Phoenicopteridae, destacan por su intenso plumaje rosa, sus largas patas, su estilizado cuello y su característico pico curvado, adaptado para alimentarse en aguas poco profundas.