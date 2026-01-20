$!Regresan este jueves las jornadas de saneamiento del programa ‘Cuidemos los Manglares’

En busca de seguir preservando la biodiversidad natural y los ecosistemas de Mazatlán, la dirección de Ecología Municipal reanudará este jueves el programa ‘Cuidemos los Manglares’ con una nueva jornada de sensibilización y saneamiento en dos puntos estratégicos del puerto, como el Estero del Infiernillo y el Arroyo Jabalíes.
El primer punto de la actividad será a un costado de la cooperativa pesquera del Puente Juárez, en la calle Circunvalación; mientras que el segundo lugar a realizar labores será en la esquina de la calle Zeus y Guillermo Haro, frente a la barda del CBTIS 51. Ambos con sus respectivas cuadrillas de voluntarios y arrancando 7:00 y 7:30 horas respectivamente.
Esta será la décimo tercera jornada del programa ‘Cuidemos los Manglares’, después de que el año pasado se recolectaran más de 11 toneladas de basura en 12 fechas. Es por eso que el Gobierno de Mazatlán realizó la invitación a través de sus redes sociales para sumarse a la actividad de este jueves.
En su posteo mencionan que, además de la limpieza también contarán con una contemplación de la Biodiversidad, una caminata entre manglares, un recorrido en lancha entre las aguas del mangle, así como la participación de los pequeños pertenecientes al programa ‘Guardianes del Medio Ambiente’.
CAMIÓN ESTERILIZADOR BRINDA ATENCIONES EN COLONIA 12 DE MAYO
Por otro lado, se informó que durante este semana el camioncito esterilizador de Ecología y el Gobierno de Mazatlán se encontraba brindando atenciones y cirugías para las mascotas de la Colonia 12 de Mayo, donde estarán instalados en la cancha de Basquetbol hasta el día jueves 22 de enero.
En tanto, el próximo viernes el camión esterilizador viajará a la Sindicatura de El Vainillo para llevar sus servicios a la gente de la zona rural, un lugar donde ha sido solicitado desde el año pasado. Cabe recordar que en 2025 este camión realizó más de 6 mil esterilizaciones en toda la ciudad.