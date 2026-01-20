$!Regresan este jueves las jornadas de saneamiento del programa ‘Cuidemos los Manglares’

En busca de seguir preservando la biodiversidad natural y los ecosistemas de Mazatlán, la dirección de Ecología Municipal reanudará este jueves el programa ‘Cuidemos los Manglares’ con una nueva jornada de sensibilización y saneamiento en dos puntos estratégicos del puerto, como el Estero del Infiernillo y el Arroyo Jabalíes.

El primer punto de la actividad será a un costado de la cooperativa pesquera del Puente Juárez, en la calle Circunvalación; mientras que el segundo lugar a realizar labores será en la esquina de la calle Zeus y Guillermo Haro, frente a la barda del CBTIS 51. Ambos con sus respectivas cuadrillas de voluntarios y arrancando 7:00 y 7:30 horas respectivamente.

Esta será la décimo tercera jornada del programa ‘Cuidemos los Manglares’, después de que el año pasado se recolectaran más de 11 toneladas de basura en 12 fechas. Es por eso que el Gobierno de Mazatlán realizó la invitación a través de sus redes sociales para sumarse a la actividad de este jueves.