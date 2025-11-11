$!Regresan integrantes de Friends of México a disfrutar de la temporada invernal en Mazatlán

No se les olvide que somos los amigos de México y de Mazatlán, aseguraron los residentes extranjeros tras llegar a disfrutar de la temporada invernal. Linda Hannawalt, presidenta de la agrupación Friends of México, agradeció a los asistentes de la comunidad de residentes que la forman, en la primera reunión mensual que la Asociación civil realiza a su llegada al destino para dar a conocer de sus actividades altruistas entre colonias más vulnerable y estar al tanto de lo que Mazatlán tiene organizado en eventos culturas, musicales y de ayuda conjunta.







Lissy Bernal, vicepresidente de Friends of México, habló de la asociación que a pesar de haber reducido su número de integrantes, después de la pandemia y porque varios de los fundadores han fallecido, pero aseguró que ya inició la llegada de extranjeros que aman venir y ayudar a Mazatlán. “Nuestra temporada empieza a veces en octubre, a veces en noviembre. Esta vez la empezamos en noviembre y se termina a veces en abril y a veces en mayo. Nuestra organización ha ido cobrando también fuerza. Durante el tiempo de la pandemia bajó un poco la concurrencia, la membership. Pero hoy por hoy estamos más fuertes que nunca”, destacó. También habló de que cuando los residentes extranjeros regresan a Mazatlán es un muy buen indicador ante las condiciones que rodean a la industria del viaje y a la ciudad.







