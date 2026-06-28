Regresan jornadas médicas de Cruz Roja en comunidades rurales a partir de julio

A partir del mes de julio, la delegación mazatleca de Cruz Roja estará retomando las jornadas médicas gratuitas en comunidades rurales del municipio, bajo el propósito de acercar servicios de salud y atención integral a las familias que tienen mayores dificultades para acceder a ellos.

La presidenta del Consejo Directivo Local de Cruz Roja Mazatlán, Wendy Hardouin, informó que este programa volverá a realizarse de manera mensual, recuperando una iniciativa que anteriormente beneficiaba a distintas localidades de escasos recursos del municipio.

“A partir de julio vamos a empezar con las jornadas médicas, vamos a retomar lo que se hacía hace mucho tiempo en las comunidades. Empezaremos con estas jornadas en todas las comunidades donde nos necesitan más; entonces va a ser cada mes y desde Cruz Roja vamos a retomarlo otra vez”, expresó Wendy Hardouin.

Mencionó que durante estas jornadas se ofrecerán de manera gratuita servicios de medicina general, consultas odontológicas, atención oftalmológica, cortes de cabello y pláticas impartidas por psicólogos para atender temas relacionados con la salud emocional.

Por su parte, la directora administrativa de Cruz Roja Mazatlán, Rocío Sánchez, señaló que otro objetivo de la actividad es brindar una atención oportuna a las personas que por cuestiones económicas o de distancia, no tienen al alcance este tipo de servicios.

Explicó que además de la atención médica, se tiene pensado incorporar asesoría jurídica mediante la participación de profesionales del derecho, incluyendo un abogado y un notario para orientar a los asistentes en temas como testamentos y procesos de escrituración.

“Queremos que esto sea algo integral y pueda llegar sobre todo a las familias más necesitadas. Va a ser todo completamente gratuito, y estamos formando un equipo muy grande y muy bonito de profesionales que se suman a la labor de Cruz Roja”, declaró Sánchez Carrillo.

Asimismo, Cruz Roja Mazatlán continúa con la misión de crear eventos con causas que puedan ayudar a recaudar fondos en favor de la benemérita institución, para la cual se planea un concierto a finales de año que pueda emular el éxito que, fue hace una semana la Carrera Roja.