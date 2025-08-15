Regresará el ‘Dr. Vagón’ a Mazatlán con atención médica gratuita

MAZATLÁN._ En busca de llevar atención médica a los rincones más necesitados del País, el programa “Dr. Vagón” Tren de la Salud estará visitando nuevamente Mazatlán del 26 al 30 de agosto para brindar asistencia social.

Este programa, creado por Fundación Grupo México, ofertará servicios de salud, consultas médicas, exámenes y medicamento gratuito a toda la población del puerto durante cinco días, en un lugar aún por confirmar; por lo que podrán asistir tanto adultos mayores como niños pequeños.

En esta nueva visita también se realizarán cirugías de cataratas a pacientes con procedimientos quirúrgicos gratuitos, brindando la oportunidad de recuperar su visión y calidad de vida.

El regreso del “Dr. Vagón” fue anunciado a través de un comunicado por la Asociación de Hoteles e Industrias Turísticas de Mazatlán, quienes también se sumaron al programa durante el año pasado, cuando se obtuvieron estos beneficios y grandes resultados.

El Tren de la Salud visitó Mazatlán el año pasado ubicándose en la estación del ferrocarril. En aquella ocasión brindó 500 fichas diarias para atención médica en diversas especialidades, en un horario de 06:00 a 17:00 horas, con entrega de fichas a las 6:00 horas.