Regresará Gobernadora el sábado a Mazatlán: Alcaldesa

Tras su primera gira de trabajo el domingo por Mazatlán ya como Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, regresará el próximo sábado a este puerto y contempla reunirse con diferentes sectores para presentar su Plan de Pacificación, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

Agregó que en la semifinal de “México Canta” en el Teatro Ángela Peralta sí platicó con la Gobernadora, pero fueron cuestiones breves del mismo espectáculo.

“Me comentó ella que viene el sábado, también se los comentó cuando bajamos a platicar con las buscadoras, ya ven que ayer fue el evento de las buscadoras, bajamos ahí con ellas y les comentó que el sábado que sigue viene otra vez a Mazatlán, a lo mejor puede haber ahí una reunión con nosotros”, añadió.

“Al que ustedes les comentó (en materia de seguridad) quiere hacer un Plan de Pacificación donde nos van a reunir a todos los municipios y vamos a platicar sobre eso, también con las autoridades”.

Añadió que en su caso ya se ha estado reuniendo con hoteleros, con algunos empresarios en lo particular.

“Y yo creo que ella va a reunir a todo el empresariado para poder platicar con ellos y ver este Plan de Pacificación que ella va a trabajar”.

La Presidenta Municipal también dijo que se tiene pendiente la reinstalación del tubo de agua potable que va de la Planta Tratadora de Los Horcones hacia Villa Unión, que fue arrastrado por el cauce tras las primeras lluvias fuertes de la actual temporada.

Y se contempla que ahora ya no pase por el lecho del Río Presidio sino por el puente de la Carretera Internacional 15 México-Nogales y ese es un tema que contempla plantearle a la Gobernadora.

“Todavía estamos en el trámite, ya nos dijo la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) que sí, solamente ahorita Jumapam está rediseñando el proyecto porque el tubo ya no va ir por abajo, ni adosado, va ir por arriba porque ya cambiaron las reglas de la SICT”, asentó.

También dio a conocer que en la Escuela Primaria “Graciano Sánchez”, ubicada en la Colonia Francisco Villa, donde este lunes dio inicio el ciclo escolar 2026-2027 en Mazatlán, le pidieron revisar unos jueguitos y un salón que se les va a colapsar.

“Ahorita voy a hablar a Protección Civil para que venga a hacer un dictamen”, informó.