Regularán actividades pesquera, acuícola y turística en Presa Picachos con instalación en Mazatlán de consejo

Con la instalación del Consejo de Administración de Recursos Pesqueros este miércoles en Mazatlán se regularán las actividades pesquera, acuícola y turística en la Presa Picachos, manifestó la Secretaria de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena.

“Yo estoy muy interesada en que se instalen los Capaes, es para regular la actividad pesquera, acuícola y turística en las presas, en los embalses y nosotros tenemos una importante presa aquí en Mazatlán que es la Picachos, hay acuacultura también ahí, tenemos ya jaulas dentro de la presa y también se da el turismo”, añadió Guerra Mena en entrevista momentos antes se presidir el evento en la Sala de Cabildo junto con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Es una presa muy organizada, estoy orgullosa de ello porque las cooperativas que están ahí están organizadas, ellos se autovedan, ellos también se repoblan, tienen un Centro Reproductor de Alevines que son proveedores nosotros Gobierno para el programa mismo, entonces nada más es darle más certeza, más legalidad, instalar ya oficialmente los tiempos de veda en consenso, estamos las autoridades federales, estatales y municipales y los productores pesqueros, acuícolas y turísticos y esta presa tiene de los tres”.

Enfatizó que con la instalación de este Capae en Mazatlán el primer beneficio que se obtiene es la organización y las reglas de operación del Programa de Repoblamiento y el de Inspección y Vigilancia sí se estipularon las reglas de operaciones que para ser beneficiarios de los mismos tienen que tener instalados los Capaes, por ello la prisa de instarlos en todos los municipios que cuentan con presas y embalses y ya son pocos los que faltan por contar con estos consejos.

Dio a conocer que dentro del Capae se ha invitado a la Comisión Nacional del Agua pues se han tenido ya dos años con sequía en la entidad y la comunicación constante con esa dependencia federal va precisar cuándo van a abrir compuertas, tener comunicación más estrecha de cómo están los niveles de agua, la información va ser más precisa si se va a desfogar o no.

“También aquí se va acordar los tiempos de pesca, los tiempos de veda, los tiempos de repoblamiento para que el programa nuestro y la actividad de ellos vayan más a la par con el cuerpo de agua, en este caso la presa, entonces es una manera .de organizar oficialmente la actividad pesquera, acuícola y turística en las presas”, reiteró.

La Secretaria de Pesca y Acuacultura en Sinaloa dio a conocer que en la Presa Picachos se cuenta con siete a ocho cooperativas con un total de entre 200 a 300 personas, la mayoría de Mazatlán y una de ellas es de Las Iguanas, en el municipio de Concordia, por ello este Capae también incluye ese municipio aunque el permiso tiene como domicilio Mazatlán, por eso se instala aquí en Capae.

“Y el beneficio no sólo son para los que pescan sino también para nosotros como autoridad tener más controlado la situación, después de lo que ha pasado en otras presas que ha bajado mucho el nivel, que repoblamos y estamos viendo los niveles de agua, la organización, muchos (productores) no quieren pertenecer a Capae porque les da miedo estar organizados o creen que van a estar más focalizados, sí se les hace el llamamiento de que hay que arribar (reportar a la autoridad) lo que pescan, muchas veces no se arriba lo que pescan, entonces no hay un porcentaje más exacto, más preciso de lo que ahí se pesca y es simplemente regular”, reiteró.

“El beneficio es para quienes practican la pesca, pero también es para nosotros como autoridad para saber cómo andamos en números, nos preguntan mucho y cuánto es la producción de tilapia en las presas, bueno, oficialmente que es lo que Conapesca (Comisión Nacional de Pesca) nos tiene monitoreado, pero sabemos que hay mucha actividad que no se reporta y para eso la importancia de instalar los Capaes”.

También informó que cuando llegó la actual administración estatal Elota ya tenía instalado su Capae, desde hace dos años se trabajó con los municipios de El Fuerte y Choix, se ha integrado a Cosalá y ahora con el cambio en alcaldías se complicó un poco por que se tuvo que esperar el tiempo electoral y que tomaran protesta los nuevos alcaldes, por ello ahora se instala en Mazatlán, y los productores o alcaldes pueden encabezar los consejos.

Además se han instalado en El Rosario, Culiacán y Escuinapa, está pendiente Salvador Alvarado y Varejonal en Badiraguato, entre otros.

Ya faltan muy pocos, dijo, y la instalación es uno de los requisitos para accesar a los programas de apoyo, la organización es fundamental para avanzar.