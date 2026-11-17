“Informarles que el costo total de la obra ronda ahorita entre los 3.89 millones de pesos, un poquito más abajo de lo que habíamos presentado anteriormente. Por ahí nuestro presupuesto base había sido de 4.1 millones de pesos”, comentó.

Gallardo Noriega señaló que el presupuesto base era de 4 millones 100 mil pesos, pero los ajustes en las cantidades de los trabajos permitieron reducir el gasto previsto.

Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas del puerto, Martín Gallardo Noriega, quien explicó que la intervención incluyó la renovación del piso, la terracería, las bancas y la explanada, además de la colocación de estrellas, áreas verdes e iluminación.

Con una inversión aproximada de 3 millones 890 mil pesos, el Ayuntamiento de Mazatlán renovó el piso, las bancas y la explanada del monumento a la Mujer Mazatleca, donde también se encuentra el Paseo de las Estrellas, con la incorporación de nuevas placas, áreas verdes e iluminación.

“Al final terminamos generando un poco de ahorros en las volumetrías, en todo ese tipo de trabajos, y nuestro gasto final va a ser 3 millones 890 mil”, agregó.

El titular de Obras Públicas rechazó que se hubieran reutilizado las bancas del espacio público, detallando que el mobiliario anterior correspondía a un modelo común en otros parques, mientras que las nuevas piezas son de marmolina, tienen una forma distinta y cuentan con iluminación integrada.

“Algunos de ustedes me hacían el día de ayer me preguntaban si se habían reciclado las bancas eso es pues incorrecto las bancas son totalmente nuevas, las bancas anteriores son bancas de grapa comunes como las que tenemos en algunos otros parques”, declaró.

“Las bancas nuevas que son de marmolina, tienen otra forma, tienen luz son completamente nuevas el tema de las estrellas también son nuevas”, añadió.

En lo que respecta a la renovación del piso, el funcionario explicó que se retiró el acabado de piedra lavada debido a que presentaba baches, por lo que los trabajos incluyeron el retiro de la terracería anterior y la preparación de una nueva base en el área intervenida.

Asimismo, informó que se demolió la banca perimetral y se reconstruyó con marmolina e iluminación integrada, así como también la explanada que existía junto a la escultura también fue modificada para incorporar las estrellas.

El director de Obras Públicas precisó que la escultura de la Mujer Mazatleca se conservó y recibió trabajos de rehabilitación, como parte de la renovación del conjunto, así como la incorporación de áreas verdes y equipos de iluminación con movimiento.

“Revestimos a la Mujer Mazatleca, pero la Mujer Mazatleca sí es la misma, le dimos una chuleada por ahí, le pusimos luces, pusimos, integramos un área verde, algunos cañones de movimiento de luz para que pueda interactuar la gente”, manifestó.

“La verdad es que quedó muy bonito, sé que les va a encantar mucho, igual que la gente hemos recibido muy buenos comentarios al respecto”, completó.

Sobre la conservación del espacio ante las condiciones del entorno costero, Gallardo Noriega sostuvo que se eligieron materiales que requieren menos mantenimiento y cuyas labores de cuidado pueden ser realizadas por trabajadores municipales. Entre las tareas para su conservación mencionó la aplicación de barniz, limpieza y pulido, así como visitas periódicas del personal de Obras Públicas, de manera similar a la atención que se proporciona a otros monumentos de la ciudad.

“Utilizamos materiales donde necesitemos un poco de menos mantenimiento. ¿Qué tenemos que hacer?, barnizarla de repente, limpiarla, pulirla, donde nuestros mismos trabajadores del ayuntamiento pueden hacer esos mantenimientos”, expresó.

El funcionario agregó que el nuevo diseño permite incorporar nuevas estrellas mediante intervenciones en puntos específicos del piso para lo cual se podrán retirar los adoquines correspondientes, realizar los cortes necesarios, colocar la nueva pieza y reinstalar el adoquín.

“Es importante mencionar que en caso de que queramos colocar una nueva estrella, pues lo que tenemos que hacer es retirar solamente el adoquín, hacer los cortes necesarios, hacer la nueva estrella, colocarla y volver a colocar el adoquín, lo que quiere decir que no tenemos que contratar una nueva obra para poder colocar nuevas estrellas”, puntualizó.

Finalmente, Gallardo Noriega detalló que mediante estos trabajos, el entorno de la Mujer Mazatleca cuenta con mobiliario e iluminación renovados y espacio para incorporar nuevos reconocimientos en el Paseo de las Estrellas, cuya conservación quedará a cargo del Ayuntamiento.