Rehabilitación de socavones en el malecón de Mazatlán podría extenderse hasta 2027

MAZATLÁN._ La rehabilitación definitiva de los socavones que se han registrado en el malecón de Mazatlán podría extenderse hasta 2027, debido a que los especialistas recomiendan esperar a que concluya el periodo de huracanes y mejoren las condiciones marítimas para realizar los estudios técnicos necesarios.

Mientras tanto, autoridades municipales y estatales analizan alternativas para reforzar la estructura, entre ellas la construcción mediante pilotes.

Así lo informó José Manuel Acosta Bernal, Secretario de Obras Públicas de Sinaloa, quien explicó que por ahora las autoridades se concentran en contener los daños registrados en distintos puntos del paseo costero, pues el oleaje y las condiciones del mar dificultan completar las evaluaciones del suelo y de la infraestructura afectada.

El funcionario señaló que será necesario esperar a que bajen las condiciones adversas del mar y existan condiciones adecuadas para realizar estudios de mecánica de suelos y evaluaciones estructurales que permitan determinar el origen de los hundimientos y definir cómo deberá ejecutarse la rehabilitación.

“En este momento lo que tenemos es una decisión de contención. Ayer hubo una reunión con especialistas convocados por la Presidenta Municipal y su personal. Lo que ahorita tenemos garantizado, asegurarles, es que trabajamos para contenerlo. Mientras no pase bien el tema del huracán, no podemos hacer estudios formales”, comentó.

“Hay avance de estudios, hay levantamientos, pero hay estudios importantes y no podemos hacerlos todavía mientras el agua esté agresiva. Tenemos la instrucción de la Gobernadora de resolverlo, de apoyar al Ayuntamiento a resolverlo, pero en este momento no podemos pasar a mayores de lo que ahorita se está haciendo”.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva para el inicio y la conclusión de las obras, el funcionario mencionó que las recomendaciones técnicas apuntan a esperar a que pase el periodo de mayor riesgo por fenómenos meteorológicos, por lo que la intervención podría prolongarse más allá de 2026.

“Por lo que tuvimos ayer con los especialistas, parece ser que ellos están sugiriendo dejar pasar el periodo de huracanes, que es muy peligroso, muy riesgoso querer hacer esos arreglos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que no se pueda terminar este año, pero en la mesa de trabajo nos van a ayudar a definirlo”, declaró.

“También estamos de acuerdo con la autoridad municipal en atender ciertos requerimientos que algunos están proponiendo, como señalética y otras preparaciones básicas”.

Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que el Ayuntamiento de Mazatlán ha sostenido reuniones con ingenieros, arquitectos y representantes de colegios profesionales para revisar alternativas de rehabilitación, entre ellas el uso de pilotes como soporte de la estructura.

En este sentido, explicó que durante las reuniones han revisado los métodos constructivos utilizados en distintos tramos del malecón, algunos de los cuales cuentan con mampostería y otros con estructuras de pilotes.

“Estuvimos con ingenieros, arquitectos, especialistas, técnicos, en donde estuvimos analizando cómo a través del tiempo se ha rehabilitado el malecón. Existen diferentes formas de construcción. Pudimos ver que algunos tramos del malecón están con mampostería, otros tramos tienen otro tipo de estructura que le llaman pilotes”, dijo.

“Entonces, estamos viendo y dándonos cuenta que la mejor forma es a través de los pilotes”.

Sin embargo, aclaró que todavía es necesario realizar estudios estructurales y de mecánica de suelos antes de definir el proyecto, por lo que la alternativa aún debe contar con sustento técnico.

La Alcaldesa indicó que ya se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo y que se programó una tercera sesión para continuar con el análisis de las opciones de intervención.

“Todos concluimos que lo mejor es hacer los estudios estructurales, tener la mecánica de suelos y poder tener nuestro proyecto ejecutivo bien elaborado para que sea una obra duradera, de calidad”, manifestó.

Además, señaló que el objetivo es que la rehabilitación cuente con el soporte necesario y con la validación técnica de los colegios de arquitectos e ingenieros, debido a la importancia del paseo costero para la ciudad y su actividad turística.



Estiman en $40 millones la rehabilitación

Acosta Bernal indicó que el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Mazatlán estiman en alrededor de 40 millones de pesos el costo de rehabilitación de los puntos afectados por los socavones.

Asimismo, destacó que el monto corresponde a una estimación de los trabajos necesarios en las zonas identificadas, aunque la solución definitiva dependerá de los estudios técnicos pendientes y de las alternativas que determinen los especialistas para reforzar la infraestructura.

Por tal forma, mencionó que mientras se define el proyecto, las autoridades mantienen acciones de contención y preparan medidas para reducir riesgos, con la intención de mantener abierto la mayor parte del malecón, aunque podrían aplicarse restricciones en los puntos donde sea necesario.

“Se puede volver a usar la mayor parte del malecón, porque realmente el daño está muy centrado en unos cuantos metros. Sabemos que es muy importante por el lugar donde está, pero para la dimensión de nuestro malecón no representa un porcentaje significativo. Sin embargo, evidentemente para los usuarios y la comunidad interrumpir el paseo por la banqueta causa cierta molestia”, expresó.



Revisarán obras realizadas en 2017 y 2018

Como parte de la revisión de los antecedentes del malecón, el Gobierno estatal también indagará si las obras ejecutadas en 2017 y 2018 contaban con garantías que pudieran hacerse válidas ante los daños actuales.

El titular de Obras Públicas reconoció que desconoce, por el momento, las condiciones bajo las cuales se realizaron esos trabajos y si las garantías continúan vigentes, por lo que se revisará la documentación correspondiente por instrucción de la Gobernadora.

“Necesito estudiarlo, pero normalmente cualquier obra que se hace tiene fianzas por un año, que es la garantía obligatoria. No sé este caso cuál haya sido. Desconozco si por una obra de mucho mayor tamaño hubiera habido una garantía más amplia”, externó.

“Déjeme analizarlo, no lo conozco en sí. También es un asunto que estamos investigando. La Gobernadora nos pidió que revisáramos todas las posibilidades que pudieran estar”.

La revisión permitirá conocer los antecedentes de las intervenciones anteriores, aunque todavía no se ha establecido si existe alguna responsabilidad relacionada con los socavones que actualmente afectan al paseo costero.



También analizan la erosión de las playas

Otro de los temas abordados entre autoridades y especialistas fue el que se refiere a la erosión de las playas de Mazatlán, quienes han revisado posibles alternativas para atender los espacios afectados y la situación de las palapas ubicadas en la zona costera.

Palacios Domínguez informó que en las mesas de trabajo participó un ingeniero especializado en costas, quien compartió planteamientos sobre la recuperación de las playas y la importancia de que las intervenciones cumplan con la normatividad.

“También hablamos de eso, justamente estuvo un ingeniero de costas, estuvo dando su participación al respecto de cómo hay que recuperar nuestras playas, el tema de erosión, el tema de poder tener un malecón donde se haga una rehabilitación de acuerdo a lo que marca la normatividad”, comentó.

Por su parte, Acosta Bernal señaló que todavía no es posible precisar qué extensión de playa podrá conservarse, pues será necesario estudiar el comportamiento del fenómeno y las condiciones de cada zona.

“Una inquietud que ayer se tocó también en la mesa de trabajo es si vamos a tener playa o no, porque eso a la gente le preocupa. No podemos saberlo hasta que no pase este fenómeno. Se ve muy gravoso, como que las vamos a perder en ese sentido, pero estos fenómenos se contraen”, declaró.

“Vamos a ver qué sucede cuando se contraiga para determinar cómo podemos recuperar de manera inmediata toda la playa que teníamos o la parte que se nos permita. Vamos a seguir teniendo playa, lo que no estamos seguros es de cuánta playa tendremos, de la extensión que se conserve. Eso lo van a determinar los estudios y el fenómeno finalmente”.

De esta forma, tanto la rehabilitación del malecón como las posibles acciones para atender la erosión costera dependerán de los estudios técnicos y de las propuestas que puedan definirse una vez que las condiciones marítimas permitan completar las evaluaciones.