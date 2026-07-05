Rehabilitación del sistema eléctrico del mercado Pino Suárez podría quedar lista dentro de un mes

Tras ocho meses de haber iniciado la rehabilitación del sistema eléctrico en el mercado José María Pino Suárez, el presidente de los locatarios, Roberto Vega, informó que los trabajos registran un avance importante y podrían concluir totalmente dentro de aproximadamente un mes.

El dirigente explicó que actualmente la obra se encuentra en su etapa final y únicamente resta realizar la conexión de los nuevos medidores, así como retirar el cableado antiguo para poner en funcionamiento las nuevas instalaciones eléctricas que tendrán los locales.

“Ya estamos casi a un mes de que se culminen los trabajos, ya se está por entregar la obra y eso es algo muy bueno para nosotros como comerciantes. Falta solo conectar los medidores, quitar el cableado viejo y conectar los locales a los medidores nuevos, a las nuevas concentraciones”, señaló Vega Niebla.

Asimismo, indicó que aunque los comerciantes todavía no perciben los beneficios de la obra, confían en que una vez concluida disminuirán los problemas eléctricos que durante años han afectado al inmueble, pues hay que recordar que en el pasado han sufrido de varios cortos circuitos.

“Con lo de la electrificación todavía no hemos visto un cambio porque no se ha conectado a los locales. Estamos esperando la conexión de las concentraciones nuevas, pero estoy seguro que será un beneficio, porque ya en las instalaciones no vamos a tener problemas de cortocircuitos como normalmente los tenemos”.

El presidente de los locatarios añadió que otro de los temas que mantienen atentos a los comerciantes es la llegada de la temporada de lluvias más intensa, ya que el recinto también tuvo reparaciones que incluyeron mejoras en el sistema de desagüe y canaletas.

En cuanto a la actividad comercial, Vega Niebla destacó que durante los últimos fines de semana ya se ha observado un incremento en la llegada de visitantes a Mazatlán, lo que también comienza a reflejarse en las ventas que genera el mercado municipal.

“Sí, como tú lo mencionas, los últimos fines de semana se ha visto un incremento de visitantes aquí al destino y lógicamente ya ves que el mercado es una visita obligada del turista; entonces sí se ve un poco más de repunte y esperemos que conforme pasen los días repunte la afluencia de visitantes al mercado”.