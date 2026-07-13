$!Rehabilitación del socavón en el malecón de Mazatlán continúa en etapa de estudios; aún no definen inversión

A dos semanas de haber iniciado los trabajos para rehabilitar el socavón registrado sobre el malecón de Mazatlán, el Gobierno Municipal continúa en la fase de estudios técnicos, por lo que todavía no se define un monto para la inversión que requerirá la obra; así lo informó la alcaldesa interina, Minerva Osuna.
La Presidenta Municipal explicó que las muestras obtenidas durante los primeros trabajos de excavación y análisis del terreno permanecen en laboratorio, donde se realizan las pruebas necesarias para determinar las condiciones del subsuelo y definir la siguiente etapa de la rehabilitación.
“Todavía no hay un monto, porque estamos en los estudios preliminares, pero sí en cuanto la tengamos sí lo van a saber, con mucho gusto”, expresó Osuna Zavala, quien señaló que la maquinaria utilizada para las excavaciones ya concluyó esa parte del proceso y ahora se espera el resultado de los análisis.
“Ya deben de estar saliendo las máquinas, porque estaba la máquina roja ahí haciendo el trabajo. Falta que vayan al laboratorio con todas esas muestras, y ahí es donde se tarda un poquito la cuestión de estar revisando los resultados. Pero ya deben de estar para darlos a conocer”, agregó.
Mientras tanto, el tramo del malecón afectado, entre las avenidas Río Piaxtla y Río Sinaloa continúa acordonado como medida preventiva, debido al riesgo de que la estructura presente nuevos daños, por lo que los peatones deben avanzar en dicha zona únicamente por la ciclovía.
Durante un recorrido realizado por Noroeste la mañana de este lunes, no se observaron trabajadores laborando en el sitio, aunque la zona permanece restringida. Cabe recordar que los primeros trabajos consistieron en el retiro del material dañado y el raspado del terreno donde se originó el socavón, acciones que permitirán definir el método de reparación.
Asimismo, Osuna Zavala recordó que el riesgo de nuevos socavones no solo se limita al punto afectado, por lo que el Municipio también mantiene revisiones en otros sectores del malecón para detectar posibles zonas vulnerables y prevenir afectaciones futuras.