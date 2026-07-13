$!Rehabilitación del socavón en el malecón de Mazatlán continúa en etapa de estudios; aún no definen inversión

A dos semanas de haber iniciado los trabajos para rehabilitar el socavón registrado sobre el malecón de Mazatlán, el Gobierno Municipal continúa en la fase de estudios técnicos, por lo que todavía no se define un monto para la inversión que requerirá la obra; así lo informó la alcaldesa interina, Minerva Osuna.

La Presidenta Municipal explicó que las muestras obtenidas durante los primeros trabajos de excavación y análisis del terreno permanecen en laboratorio, donde se realizan las pruebas necesarias para determinar las condiciones del subsuelo y definir la siguiente etapa de la rehabilitación.

“Todavía no hay un monto, porque estamos en los estudios preliminares, pero sí en cuanto la tengamos sí lo van a saber, con mucho gusto”, expresó Osuna Zavala, quien señaló que la maquinaria utilizada para las excavaciones ya concluyó esa parte del proceso y ahora se espera el resultado de los análisis.