Se han rehabilitado seis casetas de policía, de un total de doce programadas informó el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain. Agregó que este paquete contempla la intervención en 12 sectores estratégicos del municipio.

”Ya quedaron habilitadas las de Jabalíes y Los Sauces. La inversión total para estas casetas fue de 1 millón 794 mil pesos”, detalló.

Cada caseta cuenta con una plantilla de 15 elementos, además de tres camionetas y tres motocicletas.

“Permanece las 24 horas la guardia aquí en esta caseta. Siempre habrá un guardia disponible”, afirmó el Alcalde.

En promedio, cada caseta cuenta con 15 elementos, lo que significa que se han desplegado 180 policías en los 12 sectores. Estas zonas son consideradas críticas debido a su alta incidencia delictiva.

La rehabilitación incluyó la instalación de aires acondicionados, radios de comunicación y reparación de cristales. Anteriormente, algunas de las casetas estaban vandalizadas y no contaban con el equipo necesario.

El Alcalde destacó la importancia de contar con policías y vehículos en cada sector, y además anunció que este jueves se inaugurará una nueva caseta en C-Vive.

“Los policías asignados y los vehículos no pueden salir de su sector, aunque este sea amplio, porque vale la pena. Ya está terminada (caseta de C-vive) desde hace algunos días, pero finalmente mañana queda entregada con sus vehículos y elementos de seguridad”, puntualizó.

Presumió que algunas de las casetas rehabilitadas han mostrado resultados positivos en la reducción del delito. La comunidad ha recibido con agrado estas acciones.

“En la del Conchi, ya hay reportes de personas que acuden personalmente a la caseta, no solo llaman por teléfono. Me comentaron, ‘ay qué bueno, porque ahora sí, antes íbamos y no había nadie’. En esa zona hay mucho robo de casa habitación”, relató.

Señaló que las casetas son esenciales para la seguridad del municipio y el rescate de las casetas no se limita a rehabilitar edificios.

“Siempre han tenido un buen propósito. El problema fue que se abandonaron y ahí fue donde se perdió todo. Rescatar una caseta sin elementos no tiene sentido. Por eso mandamos a 104 elementos a la academia”, informó.

Aseguró que estas acciones brindarán mayor tranquilidad a la ciudadanía.

“Te da un poco más de certeza saber que puedes recurrir rápidamente a una caseta en caso de emergencia”, manifestó.