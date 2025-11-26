$!Rehabilitan en Mazatlán red de drenaje en Colonia Villa Satélite con inversión de $2.6 millones

La rehabilitación de la red de drenaje y pavimentación en la Calle Einstein, de la Colonia Villa Satélite, se realiza con una inversión de 2.6 millones de pesos, como parte de un paquete de 33 obras de restitución de red sanitaria en distintos puntos de la ciudad con una inversión de 39 millones de pesos en total.

“Esta es la Calle Einstein que es muy pedida aquí en Villa Satélite por los vecinos, vecinas, de hecho llevaban ya tiempo que me seguían en los programas de Contigo Mazatlán o se presentaban en diversos lugares donde sabían que yo iba estar para hacer esta petición y el día de hoy estamos aquí cumpliéndole a la gente”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez la mañana de este miércoles al supervisar dicha obra.

“Esta calle tiene un costo de alrededor de 2.6 millones de pesos, ya está un 75 por ciento de avance y ya en unos 15 días más estará completamente renovada, esta calle forma parte de un paquete de obras donde nos estamos enfocando solamente en mejorar y modernizar la red sanitaria”.

Recordó que se tiene un paquete de 13 obras y otras 19 que ya fueron terminadas, por lo que es un total de 33 obras que son exclusivamente para modernización de la red sanitaria, las cuales tienen un costo de 39 millones de pesos en total y son calles donde los muchos años se ha estado pidiendo esa labor porque la red de drenaje ya estaba obsoleta.