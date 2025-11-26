$!Rehabilitan en Mazatlán red de drenaje en Colonia Villa Satélite con inversión de $2.6 millones

La rehabilitación de la red de drenaje y pavimentación en la Calle Einstein, de la Colonia Villa Satélite, se realiza con una inversión de 2.6 millones de pesos, como parte de un paquete de 33 obras de restitución de red sanitaria en distintos puntos de la ciudad con una inversión de 39 millones de pesos en total.
“Esta es la Calle Einstein que es muy pedida aquí en Villa Satélite por los vecinos, vecinas, de hecho llevaban ya tiempo que me seguían en los programas de Contigo Mazatlán o se presentaban en diversos lugares donde sabían que yo iba estar para hacer esta petición y el día de hoy estamos aquí cumpliéndole a la gente”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez la mañana de este miércoles al supervisar dicha obra.
“Esta calle tiene un costo de alrededor de 2.6 millones de pesos, ya está un 75 por ciento de avance y ya en unos 15 días más estará completamente renovada, esta calle forma parte de un paquete de obras donde nos estamos enfocando solamente en mejorar y modernizar la red sanitaria”.
Recordó que se tiene un paquete de 13 obras y otras 19 que ya fueron terminadas, por lo que es un total de 33 obras que son exclusivamente para modernización de la red sanitaria, las cuales tienen un costo de 39 millones de pesos en total y son calles donde los muchos años se ha estado pidiendo esa labor porque la red de drenaje ya estaba obsoleta.
“Entonces estamos ahorita cumpliéndole a la gente, estamos haciendo este cambio y quiero decirles que estas 33 calles que les estoy diciendo que se está cambiando toda la red sanitaria son aparte de todo el paquete de obras 2025 que nosotros tenemos, que ya les he platicado que hasta el momento van 166 obras, de las cuales 93 son de las que les llamamos de paquete completo, qué es paquete completo, pavimentación y red hidrosanitaria, es decir, sanitaria más agua”, reiteró la Presidenta Municipal.
“Entonces solamente compartirles que sabemos que es muy importante, ustedes ya están escuchando de viva voz de las vecinas y vecinos atender lo que tiene que ver con los drenajes de Mazatlán y propiamente atendiendo esa petición ciudadana de mejorar los drenajes de Mazatlán estamos aquí en la Einstein y estamos apoyando con las otras 33 obras que les comento que vamos a cerrar fuerte este año”.
Precisó que la Calle Einstein incluye pavimentación, además de la restitución de la tubería de drenaje porque en muchos lugares se tenía tubería obsoleta que era de concreto, se quebraba, se hacían desazolves y por más que acudía el personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán no se podía resolver, requería de obras más profundas de cambio de tuberías y eso es lo que se está haciendo en las 33 obras en mención.
La supervisión de la obra la realizó acompañada de la directora de Obras Públicas Municipales, Cristina Ovalle Morales y del gerente general de la Jumapam, Jorge González Naranjo, entre otros funcionarios municipales.