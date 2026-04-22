$!Rehabilitan espacios y pintan murales mundialistas en Centro de Usos Múltiples de la Colonia Salvador Allende

Estudiantes de algunas escuelas y personal de instituciones que integran la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz participaron este miércoles en la rehabilitación de espacios deportivos y recreativos y en la pinta de murales mundialistas en el Centro de Usos Múltiples de la Colonia Salvador Allende, en Mazatlán. Esta actividad que se llevó a cabo en el espacio ubicado entre las calles Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Lázaro Cárdenas es parte de la Jornada Nacional Tequios por la Paz que impulsa el Gobierno federal que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y se realizó este Día Mundial de la Madre Tierra, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.





“Lo que hacemos el día de hoy se llama tequio y viene de tiempos prehispánicos, de una manera de entender la vida en comunidad que nuestros pueblos originarios practicaron durante siglos, la idea de que el espacio que compartimos es responsabilidad de todas y de todos, que la tierra de cuida entre todas y todos nosotros, en nuestras raíces está esa sabiduría y hoy la estamos honrando”, añadió Palacios Domínguez en su mensaje. “Nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum ha impulsado la Jornada Nacional denominada Tequios por la Paz como parte de su estrategia de seguridad desde la atención de las causas porque una colonia con espacios dignos, limpios y apropiados por su comunidad es una colonia más segura, más unida y con más sentido de pertenencia”. En la jornada donde fueron pintados murales alusivos al Mundial de Fútbol 2026, del que México es una de las tres sedes junto con Estados Unidos y Canadá, también se pintaron los espacios deportivos y se plantaron bugambilias, entre otras especies.





En dichas labores participaron alumnos de la Escuela Primaria Salvador Allende y del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 51, así como personal de las direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas Municipales, Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal del Deporte, además de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. “Así como amamos Mazatlán amamos nuestra colonia y no solamente podemos cuidar aquello que amamos sino que también lo tenemos que hacer nuestro y eso se alinea con la visión de nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya, porque el bienestar de las comunidades se construye también desde abajo, desde la participación así como ustedes de las niñas, niños, de los jóvenes desde el territorio que habitamos”, añadió. “Hoy rehabilitamos una cancha, limpiamos un parque, plantamos árboles y pintamos un mural con temática del Mundial Social 2026, cuatro acciones distintas con el mismo sentido: transformar nuestras vidas, construir entornos seguros y cuidar la madre tierra que empieza aquí en la colonia, en el parque, en las canchas donde juegan nuestras niñas, niños y jóvenes”.



