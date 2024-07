La icónica Carpa Olivera, ubicada en el Paseo Olas Altas, está siendo rehabilitada con una inversión de 1 millón 84 mil pesos con recursos propios del Ayuntamiento de Mazatlán, trabajos que concluirán en unas tres semanas.

“Es una inversión de 1 millón 84 mil pesos, son con recursos propios, es un tema de la rehabilitación de la Carpa Olivera en todos los sentidos con el tema de los baños, el asunto del piso, hay que cambiar este piso por un piso antiderrapante que no lleve pintura, que no lleve mantenimiento, como el basaltex, ese que está abajito, ese no lleva mantenimiento, no se lo come la salinidad tan agresivamente como éste, pero hay que cambiarlo”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Quitar el concepto de pintura en el piso porque ese concepto es el cuento de nunca acabar, se levanta la pintura porque no te da tiempo para un tratamiento profundo por el oleaje, entonces hay que cambiarlo, hay que meterle iluminación igual para que no lo agarren aquí de baño público a donde quiera que se les antoja, vamos a tener aquí obviamente seguridad de parte del Cuerpo Acuático para que esté aquí ya una persona al cuidado”.