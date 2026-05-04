$!Rehabilitan red de drenaje en calle de la Colonia López Mateos con inversión de un millón de pesos

“Esta era una obra que era muy necesaria de drenaje aquí en López Mateos, esta calle va ser reparada 87 metros lineales, se va hacer reposición de tubería, son 15 descargas lo cual va ayudar a alrededor de 40 familias, además está aquí la pasada al Mercadito, a una Escuela, era una necesidad que se tenía porque había mucho desbordamiento de drenaje, malos olores y el día de hoy esto ya va a quedar atrás”.

Con una inversión de cerca de un millón de pesos con recursos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán se rehabilita la red hidrosanitaria en la calle Chimalpopoca, entre la Avenida Insurgentes y la Calle Ahuizotl, en la Colonia Adolfo López Mateos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos metro a metro reparando toda la ciudad, todo el drenaje que se tiene de las peticiones ciudadanas y esta es una petición que se tenía, esos encharcamientos se hacían justamente porque los registros ya no podían más, ya era insostenible, la tubería que se tenía también ya estaba totalmente obsoleta y se va a cambiar totalmente, es una inversión que se hace totalmente por Jumapam que tiene más o menos un costo de un millón de pesos”.

En un recorrido de supervisión de la obra la mañana de este lunes la Presidenta Municipal reiteró que esta rehabilitación va ayudar a muchas familias en esa parte de Mazatlán y también se va a beneficiar a quienes pasan por ahí.

En el recorrido de supervisión acompañada de integrantes de su equipo de trabajo dio a conocer que los trabajos podrían durar unas dos semanas y tras la reposición de la red hidrosanitaria se colocará nuevamente el pavimento.