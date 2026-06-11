Rehabilitará Ayuntamiento de Mazatlán 200 metros de red sanitaria en tres colonias del puerto

Con la finalidad de atender problemas de desbordamiento de drenaje y mejorar las condiciones sanitarias en diversos sectores de la ciudad, el Ayuntamiento de Mazatlán, en coordinación con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, lleva a cabo trabajos de rehabilitación de la red sanitaria en las colonias Lázaro Cárdenas, Puerta del Sol y Olímpica.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien este miércoles realizó una jornada de supervisión a la obra de la colonia Lázaro Cárdenas, donde señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para atender de manera directa las necesidades más urgentes de la población, especialmente aquellas relacionadas con los servicios básicos y la salud pública.

Palacios Domínguez mencionó que estas obras responden a solicitudes reiteradas de los vecinos, quienes durante años enfrentaron problemas recurrentes de derrames de aguas residuales, encharcamientos y malos olores que afectaban tanto la calidad de vida como las condiciones de salubridad en sus colonias.

“Ya era una necesidad muy aguda, ya la gente estaba pidiendo que se hiciera esta obra. Vamos a poner tres reposiciones sanitarias y vamos a hacer un pozo de visita”, comentó.

Durante el recorrido, la Alcaldesa explicó que de manera simultánea se intervienen un total de 200 metros lineales de tubería de PVC de ocho pulgadas en los tres sectores beneficiados.

En este sentido, precisó que en la Lázaro Cárdenas se realizan trabajos en 60 metros lineales de red sanitaria, además de la instalación de tres reposiciones sanitarias y la construcción de un pozo de visita, lo que permitirá mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Palacios Domínguez indicó que se estima que los trabajos concluyan en aproximadamente una semana, siempre y cuando las condiciones operativas lo permitan, con lo que se dará solución a una problemática que generaba molestias constantes entre los habitantes de estos sectores.

“En una semana más ya estará lista completamente para que las vecinas y los vecinos no tengan aquí desbordes, encharcamientos ni situaciones de malos olores”, agregó.

Asimismo, mencionó que la inversión destinada para estas tres acciones asciende a 250 mil pesos, recursos que se utilizan principalmente para la adquisición de materiales, especialmente tubería de PVC, mientras que la mano de obra es aportada por personal de Jumapam, lo que permite optimizar los recursos municipales.

En este sentido, destacó que las obras de drenaje y agua potable continúan siendo una de las principales prioridades de su gobierno, junto con los proyectos de pavimentación social que se desarrollan en distintas zonas del municipio, los cuales generan beneficios directos para las familias, al reducir riesgos sanitarios, mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

En cuanto al avance del Plan de Obras 2026, la alcaldesa informó que la meta establecida para este año es ejecutar 167 obras en diferentes rubros, donde hasta el momento ya se contabilizan alrededor de 90 obras concluidas o en proceso, con una inversión acumulada cercana a los 200 millones de pesos.

“Estas aparte son reparaciones y rehabilitaciones que son incontables, se hacen todos los días por todas las colonias de Mazatlán. Se hacen reparaciones de fugas, se hacen también mantenimiento y rehabilitaciones en diferentes áreas de nuestra ciudad”, sentenció.

Estrella Palacios reiteró que además de los proyectos incluidos en el programa anual de obra pública, el Ayuntamiento mantiene labores permanentes de mantenimiento, reparación de fugas y rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria en distintas colonias de Mazatlán, con el propósito de fortalecer los servicios públicos y brindar una mejor atención a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.