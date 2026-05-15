$!Rehabilitarán el Parque Ciudades Hermanas de Mazatlán con nueva imagen y espacios recreativos

Con nuevos juegos infantiles, rehabilitación de fuente, renovación de áreas verdes y mejoras en infraestructura, el Gobierno de Mazatlán buscará transformar el Parque Ciudades Hermanas en un espacio enfocado en la convivencia familiar y recreativa, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. Fue durante un recorrido de supervisión en la obra donde Palacios Domínguez dio a conocer que actualmente se está llevando a cabo esta rehabilitación después de varios años de permanecer en condiciones de abandono, por lo que se hará una intervención integral con una inversión aproximada de 2 millones de pesos.







“Este es un lugar que por varios años estuvo en total abandono y necesita una rehabilitación integral. Vamos a hacer el cambio de todo el pasto, vamos a cambiar también los juegos infantiles y se van a instalar tres sets de juegos nuevos”, comentó. “Básicamente estamos reviviendo el Parque Ciudades Hermanas, pues era una petición ciudadana que desde que llegamos nos estaban haciendo”, agregó. Palacios Domínguez explicó que los juegos infantiles actuales serán retirados para colocar tres nuevos sets, incluyendo áreas inclusivas, además de trabajos de embellecimiento con plantas ornamentales, bancas y la siembra de 40 palmeras adicionales con apoyo de empresarios locales.





Además, adelantó que se rehabilitará el parador fotográfico del lugar y se impulsarán espacios para la convivencia familiar, actividades recreativas, ejercicio y venta de alimentos. “Queremos que toda la gente venga a disfrutar, a que se reactive y vuelva a estar en las mejores condiciones. Vamos a poner también un parador fotográfico nuevo para que la gente venga a tomarse la fotografía, a descansar o hacer picnic”, declaró. En lo que se refiere al pasto, mencionó que este será instalado después de los eventos previamente programados como La Fiesta del Mundial, donde se presentará el cantante puertorriqueño Guaynaa, el día 13 de junio, por lo que su colocación iniciará el próximo 15 de junio, buscando garantizar su conservación y evitar daños. Señaló que el Gobierno Municipal analiza la posibilidad de reubicar los tianguis y mercados que mensualmente se instalan en el parque, proponiendo como alternativa el Parque Central, con el objetivo de evitar el deterioro de las áreas verdes. “Estamos proponiendo a todas las personas que se dedican a hacer los mercaditos, que les gusta mucho venir para acá, que los hagan en Parque Central, es un lugar que está totalmente rehabilitado, además de que tenemos pensado los fines de semana poner música en vivo y más actividades culturales para darle vida a ese lugar y que este quede más para la convivencia familiar”, dijo.



