$!Reinician trabajos en el interior del Mercado Pino Suárez, en Mazatlán

Desde el fin de semana reiniciaron trabajos al interior del Mercado Pino Suárez, en la colonia Centro, en Mazatlán.
Por lo pronto, ya abrieron las primeras partes laterales de algunos negocios, por uno de los pasillos del área de pescadería y pollos, donde ya empezaron a realizar algunas canalejas para meter el cableado subterráneo, pero se desconoce si la autorización oficial de parte de la Comisión Federal de Electricidad llegó a la ventanilla única del INAH o aún sigue pendiente de tramitarla.
Para corroborar esta información se buscó la entrevista al delegado del Instituto, Servando Rojo Quintero, para conocer al acuerdo que llegaron para reanudar los trabajos planeado para el centro de abastos histórico, desde las instalaciones eléctricas que se cambiarán a subterráneas, de lámparas, fortalecer pilares y algunas mejoras adicionales que tienen que ver con la seguridad de los locatarios y clientela.
Y como ocurrió con la construcción de uno de los tres muretes, donde se pretendía colocar una parte de los 300 medidores eléctricos sobre la banqueta de la calle Melchor Ocampo, frente a Modatelas que generó molestia, críticas y burlas ciudadanas hasta que la derribaron, ahora un grupo de albañiles empezaron de tarde-noche los trabajos de perforación y levantamiento de losetas, cuando se cierra al público el lugar.
Tras un recorrido realizado por Noroeste, se constató que los trabajos se iniciaron por personal de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y que a raíz de las lluvias que cayeron este lunes se estaba filtrando por el área, lo que asustó a algunos propietarios de los negocios.
Locatarios aplaudieron que el proyecto de rehabilitación de las instalaciones eléctricas se realicen, así como el equipamiento que no tenía el mercado, pero piden les avisen en qué condiciones se realizarán para que ellos puedan prevenirse y proteger su mercancía, mobiliario y equipos de refrigeración.
Desde la última reunión que sostuvieron las autoridades responsables de revisar y autorizar el proyecto, propuesto por los locatarios ante el Gobierno del Estado por encontrarse en riesgo constante el mercado, no se ha dado a conocer públicamente el acuerdo al que llegaron tanto el Gobierno del Estado, Municipio, la CFE con el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien no contaba con el proyecto para su revisión y autorización, y solo se han difundido fotografías de la reunión, sin detalles de qué lugares decidieron colocar las islas de los medidores.
Cabe destacar que entre algunos cambios, se vieron cuadrillas de trabajadores colocando pasamanos tubulares en las rampas para sillas de ruedas de las cuatro esquinas del mercado. Además de un hidrante para incendios.