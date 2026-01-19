$!Reinician trabajos en el interior del Mercado Pino Suárez, en Mazatlán

Desde el fin de semana reiniciaron trabajos al interior del Mercado Pino Suárez, en la colonia Centro, en Mazatlán.

Por lo pronto, ya abrieron las primeras partes laterales de algunos negocios, por uno de los pasillos del área de pescadería y pollos, donde ya empezaron a realizar algunas canalejas para meter el cableado subterráneo, pero se desconoce si la autorización oficial de parte de la Comisión Federal de Electricidad llegó a la ventanilla única del INAH o aún sigue pendiente de tramitarla.

Para corroborar esta información se buscó la entrevista al delegado del Instituto, Servando Rojo Quintero, para conocer al acuerdo que llegaron para reanudar los trabajos planeado para el centro de abastos histórico, desde las instalaciones eléctricas que se cambiarán a subterráneas, de lámparas, fortalecer pilares y algunas mejoras adicionales que tienen que ver con la seguridad de los locatarios y clientela.

Y como ocurrió con la construcción de uno de los tres muretes, donde se pretendía colocar una parte de los 300 medidores eléctricos sobre la banqueta de la calle Melchor Ocampo, frente a Modatelas que generó molestia, críticas y burlas ciudadanas hasta que la derribaron, ahora un grupo de albañiles empezaron de tarde-noche los trabajos de perforación y levantamiento de losetas, cuando se cierra al público el lugar.