Reiniciará construcción del Centro Comunitario ‘Marco Verde’: Obras Públicas

En estas semanas ya se verá mucha actividad como parte del reinicio de la construcción del Centro Comunitario y Deportivo “Marco Verde”, en la Colonia Benito Juárez, en este puerto, manifestó el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Raúl Francisco Montero Zamudio.

“Ya tenemos el fallo (de la licitación), tuvimos una reunión previa con la contratista, el área de Supervisión, están revisando temas estructurales, como bien saben es una obra que retomó el Gobierno del Estado”, añadió Montero Zamudio en entrevista este domingo con personal de medios de comunicación en Mazatlán.

“Tenemos muy claro lo que se tiene que hacer, también necesitamos ciertos estudios que nos está arrojando en temas de lo que se soldó en su momento, porque estamos previendo o bien considerando hacer una obra de alta calidad y que sea resistente, porque hay consideraciones que además de ser un Centro de Alto Rendimiento pues seguramente se puede utilizar como un albergue también en tema de lluvias”.

Por ello recalcó que la estructura tiene que tener absolutamente toda la seguridad en la obra.

“De inicio estas semanas ya van a estar viendo mucha actividad, esta próxima semana”, expresó Montero Zamudio.

La obra, que inició con recursos federales en el Gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quedó abandonada a finales de dicho sexenio y ahora la retoma el Gobierno del Estado para concluirla.