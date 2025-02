‘Reinstalación del Comité de varamiento Marino ayudaría a entender las causas de muertes de ballenas’, señala Operadora de Playas

Luego de un nuevo varamiento de ballena muerta en las playas de Mazatlán el pasado domingo, el director de Operadora de Playas, Ángel García Contreras, insistió en que es importante reinstalar la Red y Comité de varamiento Marino para entender las causas del constante fallecimiento de estos cetáceo.

Comentó que a la ballena sin vida de ayer, no se le había podido implementar el protocolo de varamiento y muerte de los mamíferos marinos debido a algunos inconvenientes por parte de Marina; sin embargo, espera poder llevar a cabo dicho proceso la tarde de este lunes para evitar descomposición.

”Estuvimos al pendiente. La ballena nunca llegó a la playa, siempre estuvo en la bahía, primero apareció a las 10 de la mañana en Olas Altas y al final aquí a las 2 de la tarde apareció en Pinitos; ya ahí no se pudo aplicar el protocolo de varamiento y muerte de los mamíferos marinos para poder determinar las causas o los orígenes”, dijo García Contreras.

”Este protocolo lo coordina Profepa; sin embargo, finalmente no pudieron remolcarla por la gran marejada que estaba, la Marina no pudo remolcarla y ahorita vamos a ver en qué condiciones está, si la van a poder remolcar o si no, pues vamos a tener que darle adecuada disposición”.

Afirmó que el regreso del Comité de varamiento es responsabilidad de Profepa, por lo que ellos como Ayuntamiento están llevando a cabo reuniones para que esta idea se plasme como una realidad, además de contar con él apoyo de la Secretaría de Marina.

”Nosotros como Ayuntamiento ya le hemos reiterado a Profepa que está en proceso de reinstalación de la red y del comité de varamiento marino para que podamos, determinar las causas y los orígenes, y así tener la coordinación institucional”.

”Es importante que Profepa sea la responsable de coordinar el protocolo de varamiento y muerte de mamíferos marinos, es decir, que se reactive. Nosotros como ayuntamiento tenemos la mejor disposición para coadyuvar en este proceso como lo hemos hecho, pero la vigilancia del litoral costero le compete a la Secretaría de Marina en coordinación con Profepa”, asentó.

Indicó que la Comisión Nacional de Pesca, en coordinación con Profepa, debe garantizar que se usen las artes de pesca adecuadas por parte de todas las cooperativas y los concesionarios de la zona, para que a su vez estos prestan el servicio de avistamiento de mamíferos marinos y cumplan con la norma que establece los parámetros de cuidados que se deben implementar.

”Todo esto se debe coordinar con Profepa, así que ya hemos solicitado que se reinstale nuevamente esa red para que funcione de manera adecuada y podamos determinar una coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, ya que ante el crecimiento del avistamiento de ballenas y su inclusión permanente a la bahía, pues, tenemos que buscar mayor coordinación y mayor eficiencia en la protección de la, de esta especie”, dijo.

García Contreras también mencionó que los avistamiento de ballenas son más constante que hace 15 años, por lo que es implica mayores riesgos para esta especie marina, ya que en la bahía existe actividad económica, actividad mercantil, turística y pesquera que piden afectar de una u otra manera su hábitat.