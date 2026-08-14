$!Reinstalan barandales en Playa Pinitos, pero persiste problema de accesibilidad

Los tramos del barandal de acero inoxidable que habían sido cortados para abrir accesos hacia Playa Pinitos fueron reinstalados y reforzados este viernes por personal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, aunque la intervención generó inconformidad entre usuarios ante la falta de una entrada adecuada para personas que utilizan silla de ruedas. Desde temprana hora de este viernes, elementos de Obras Públicas acudieron a realizar los trabajos de reparación de la zona, deshabilitando estos accesos irregulares hacia la zona de arena. Los trabajos se realizaron luego de que se detectara que tres secciones de la estructura ubicada sobre el Paseo Claussen, cerca de la barda poniente de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, habían sido retiradas, sin que se conociera quién realizó los cortes.





Durante la intervención, trabajadores municipales volvieron a colocar las estructuras metálicas y realizaron trabajos para reforzarlas, con lo que quedaron cerrados los accesos que habían sido abiertos de manera irregular hacia la playa. Sin embargo, a pesar de la reparación, surgió una nueva inconformidad entre usuarios de Playa Pinitos, principalmente por las condiciones de accesibilidad para familias que acuden acompañadas de personas con discapacidad o movilidad reducida. Con la reinstalación de los barandales, señalaron que en este punto quedó disponible únicamente un acceso mediante escaleras para ingresar a la playa, las cuales además presentan deterioro. La situación representa una dificultad particularmente para quienes necesitan ingresar con una silla de ruedas o dificultades para caminar, debido a que bajar a una persona por los escalones resulta complicado y puede representar un riesgo tanto para el usuario como para quienes le ayudan. A esto se suma que otro de los espacios que podría facilitar el ingreso hacia la zona de playa se encuentra ocupado por comerciantes, situación que limita las alternativas para quienes requieren un acceso con mejores condiciones de movilidad. Por tal motivo, usuarios consideraron necesario que, además de reparar los daños ocasionados a la infraestructura del malecón, las autoridades municipales revisen las condiciones de acceso a Playa Pinitos y garanticen un espacio adecuado para personas con discapacidad.



