$!Reinstalan Comisión Municipal de la Primera Infancia, en Mazatlán

“Desde la secretaría ejecutiva del Sipinna Sinaloa nos enorgullece acompañar a Mazatlán en esta reinstalación de la Comisión de la Primera Infancia porque sabemos que la verdadera transformación ocurre cuando trabajamos juntos y juntas en equipo, sociedad, sociedad civil, ayuntamientos municipales y Gobierno Municipal, todos y todas tenemos el mismo objetivo: el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes”, dijo Zazueta Castro.

Correspondió al Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, tomar la protesta a las nuevas y nuevos integrantes de dicha Comisión, evento que también fue presidido por la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Sinaloa, Connie Zazueta Castro.

La Comisión Municipal de la Primera Infancia 2024-2027, en Mazatlán, fue reinstalada este lunes, para avanzar en la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en este municipio.

“Por tu conducto Secretario ((del Ayuntamiento) quiero agradecer a la Presidenta Municipal, a mi querida Presidenta Estrella Palacios por su compromiso, por su apoyo, pero sobre todo por poner al centro de la política pública del Ayuntamiento de Mazatlán la agenda de las niñas, los niños y los adolescentes, esa ha sido la instrucción de nuestro Gobernador doctor Rubén Rocha Moya a quienes formamos y quienes integramos los Sipinnas que ya ahorita en el estado ya somos 18 sistemas instalados y todas y todos estamos trabajando en la agenda más importante de este Gobierno que es la agenda de la niñez”.

Dio a conocer que hace unos meses se estuvo capacitando a maestros del sur del estado y la sede fue Mazatlán, las cuales fueron sobre los protocolos de atención y detención de violencias que sufren los niños y las niñas en las escuelas, protocolos que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública entre otras acciones.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento dijo que en Mazatlán se realizan diversas acciones en favor de la niñez, entre ellas el acondicionamiento de parques que son espacios de esparcimiento a donde acuden las y los niños.

La Comisión Municipal de la Primera Infancia está integrada por titulares de dependencias municipales como el director de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García Ruiz; el director de Servicios Médicos Municipales, Carlos Virgilio Meztyanek Muñiz; la Procuradora de Protección Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Carisma Gutiérrez Díaz y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

También la integran el Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la zona sur de la entidad, Érick Alberto Tiznado Sánchez; el jefe de servicios regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, José Juan Rendón Gómez y regidores de diversas comisiones del Cabildo de Mazatlán, entre otros.