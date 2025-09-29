$!Reinstalan Comisión Municipal de Primera Infancia, en Mazatlán

La Comisión Municipal de la Primera Infancia fue instalada este lunes en Mazatlán en busca de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La toma de protesta a los nuevos integrantes de este Consejo estuvo a cargo del Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Dicha Comisión es integrada por titulares de instituciones como el Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez; de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, Francisco Javier García; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez; del Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Érick Alberto Tinado Sánchez, entre otros. El evento también fue presidido por la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes en Sinaloa, Concepción Zazueta Castro, quien destacó la coordinación y el trabajo que hacen las diferentes instalaciones en favor de niñas, niños y adolescentes.