Reitera Alcalde de Mazatlán que acompañará al Gobernador a la marcha de AMLO; fui víctima de fraude, dice

MAZATLÁN._ El Alcalde sustituto de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, manifestó que acompañará al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a la marcha convocada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México en defensa de su iniciativa de reforma electoral y de la Cuarta Transformación.

”Vamos a acompañar al Gobernador a la Ciudad de México, ...me quedo (después de la marcha al informe del Presidente de la República ese mismo día) y ya me regreso el mismo domingo”, añadió González Zataráin en entrevista este viernes.

”Yo sólo voy”.

El Presidente de la República manifestó que será el domingo 27 de noviembre cuando encabezará la marcha para celebrar a la Cuarta Transformación, la cual iniciará a las 9:00 horas, tiempo del Centro del País, del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Dicha convocatoria la realizó luego de que el domingo pasado miles de personas marcharon en la Ciudad de México y en distintas partes del país en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la iniciativa de reforma a ese instituto que plantea López Obrador, aunque posteriormente ya habló de un plan B.

La tarde del jueves también manifestó que acompañará al Gobernador a esta marcha del próximo 27 del mes en curso.

”Sí, yo acompañaré al Gobernador, no le he dicho ni le he pedido permiso, lo voy a hacer, pero en lo particular avisarle, más que nada tengo que avisarle, no tengo ningún problema con hacerlo”, continuó el Presidente Municipal sustituto.

”Yo recuerdo, y lo hago, yo fui víctima de un fraude siendo candidato y fui víctima de componendas en las urnas con participación de ahí, no digo que todo el INE en sí o todos los participantes tienen que ser malos, pero hubo malas prácticas en su momento, fui parte, en el 2006 acompañé yo a Andrés Manuel en la campaña, en la contienda, estaba en el PRD en ese entonces Andrés Manuel, yo estaba en el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y acompañamos a Andrés Manuel”.

Por ello dijo que lógicamente vivió también esa parte del fraude electoral.

”Hoy lo que se está pidiendo y se ha venido exigiendo siempre es que no se den ese tipo de situaciones, de fraudes”, reiteró el Alcalde de Mazatlán.