Reitera Alcalde de Mazatlán que asistirá con recursos propios a marcha que convoca AMLO este domingo 27

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, reiteró que asistirá con recursos propios a la marcha que está convocando para el próximo domingo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en defensa de su iniciativa de reforma electoral y de la Cuarta Transformación.

Agregó que los funcionarios de su administración tienen la libertad de ir, es domingo feriado, claro, pagando con sus propios recursos, pues no hay recursos públicos, pero tampoco se va obligar a nadie a asistir.

”Tiene la libertad de ir cada quien, es domingo, es día feriado finalmente, claro, pagando con su propio recurso, aquí no hay recurso público, pero tampoco se le va obligar a nadie ni se está incluso cuestionando a alguien si no va, yo no he sabido que alguien se haya anotado, pero por lo menos yo sí voy y voy con recursos propios”, expresó González Zataráin.

”Los demás están en su libertad siempre y cuando no interrumpan su trabajo, porque incluso hay funcionarios que el propio domingo tienen trabajo, como la Oficial Mayor, entonces ella sí y otros que tienen trabajo tienen que estar al pendiente”.

Los demás funcionarios podrán asistir a la marcha del 27 de noviembre siempre y cuando estén dispuestos a viajar, continuó.

”Que por cierto está buen caro el boleto, como 15 mil pesos ida y vuelta (en avión), una cosa carísima que vamos a ver luego con lo que está pasando con Aeropuerto de Mazatlán porque se ha encarecido demasiado el tema de los vuelos, es un tema que ya traemos ahí preparando para verlo”, reiteró el Presidente Municipal sustituto.

”No me acompaña nadie y los funcionarios ya cada quien sabrá, sé que el partido está organizando salidas en ruta en camiones, pero eso lo está haciendo el partido, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), y si alguien quiere ir en ese viaje ya tiene la libertad de hacerlo, pero eso es el partido no nosotros”. ...