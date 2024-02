El Alcalde Édgar González Zataráin reiteró que no contempla dejar su cargo actual porque no viene en alguna lista a algún puesto de elección popular por el Morenal y si se diera un cambio en las listas a las alcaldías en Sinaloa no cree que sea en Mazatlán por la cuota de género.

”La verdad no creo, y si se diera algún cambio en la Alcaldía no creo que sea Mazatlán, yo creo que sería algún municipio pequeño”, añadió González Zataráin este lunes.

Añadió que la única lista a las alcaldías que conoce es la que propuso en su momento el Comité Directivo Estatal al Comité Directivo Nacional de Morena, en la que aparece como precandidata a la Presidencia Municipal de Mazatlán la actual Secretaria de Turismo en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, y no conoce alguna nueva lista.

”No creo (que aparezca en la lista nueva), digo no creo porque el tema de género tendría que definirlo primero, es decir, que se quitara mujer y cambiara a hombre es la única forma, (ya está confirmado mujer en Mazatlán), sí, pues va en la lista y así lo han venido anunciando, yo creo que hay que dar por hecho eso, yo lo di por hecho”, subrayó el Alcalde.

También recordó que quienes buscan un puesto de elección popular para el 2 de junio del presente año tienen hasta el próximo 3 de marzo para retirarse de sus cargos actuales con el mecanismo legal que determinen como es la licencia temporal o definitiva por ejemplo.

Además, dio a conocer que hasta el momento ningún funcionario público de su Gobierno ha renunciado para irse a buscar un puesto de elección popular o participar en las próximas campañas electorales.