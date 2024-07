Hasta el momento no es necesario solicitar apoyo para reforzar la seguridad en Mazatlán a menos que las cosas estuvieran en otra situación tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en los Estados Unidos, pues todo está tranquilo y en orden en este municipio, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Eso lo estamos haciendo en coordinación con el Estado (el brindar seguridad), las indicaciones que ellos nos den, hasta el momento no nos han dado ninguna, solamente estar atentos ante cualquier circunstancia, a cualquier llamado y obviamente los rondines de costumbre que hay que no descuidarlos, estar siempre ́pendiente, atento y sobre todo que este tema pues obviamente lo trae la Federación y nosotros somos coadyuvantes en ésto”, añadió González Zataráin.

“Pero hemos estado atentos a cualquier llamado, no nos han dado ninguna indicación que cambie, no (hemos solicitado ningún apoyo) a menos que las cosas estuvieran en otra situación, pero al momento no es necesario, todo está tranquilo, todo está bajo orden, creo que las condiciones están estables y pues no es necesario”.

Ante las versiones que se han difundido en los últimos días de que presuntamente la detención de Zambada García fue producto de una traición dentro del propio Cartel de Sinaloa, agregó que del refuerzo de elementos de las Fuerzas Armadas que han llegado a Sinaloa no tiene conocimiento que se haya enviado a algunos de ellos a Mazatlán.

“Que yo sepa no, creo que están concentrados en la parte de la capital, seguramente se distribuyan hacia algunos otros puntos del estado, pero hasta el momento no nos han reportado que hayan llegado elementos”, continuó en la entrevista la mañana de este martes durante la supervisión del reencarpetado de la carretera estatal Villa Unión-Siqueros.

Dijo que no cree que vaya a haber una reacción violenta de parte de dicho grupo delictivo porque ya ha habido otras detenciones y normalmente ese tipo de cosas se dan más cuando es el momento de la captura, que se evita que sea detenida la persona como ya se vio con algunos de los hoy detenidos, pero cuando ya pasa el hecho no ha habido mayor problema.

“No esperamos repercusiones, por lo pronto todo está tranquilo y seguramente seguirán saliendo más especulaciones y versiones, entonces hay que esperar, yo dije ese día que era muy pronto y sigo sosteniendo que es muy pronto para tener una información más sólida, una tesis más sólida, que el propio Presidente de la República no la tiene, la está pidiendo a Estados Unidos y es precisamente toda esa información la que te dá a hacer pensar qué tanto riesgo se puede tener”, continuó el Presidente Municipal.

“Pero insisto, el propio Presidente de la República la está solicitando, es decir, no nos podemos basar en dichos, especulaciones, en versiones sino esperar a que ésto sea más sólido”.