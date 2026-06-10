Reitera Alcaldesa a habitantes de El Habal que no se construirá relleno sanitario

Al acudir a encabezar el programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán en esa comunidad, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró a los habitantes de El Habal que no se construirá el relleno sanitario en esa sindicatura, queda descartado que se haga en ese lugar.

“Es una petición que ellos tienen, están ante la negativa de que se realice aquí un relleno sanitario, yo les he comunicado que no tienen nada de qué preocuparse, ahorita se están analizando otros predios y estamos en la etapa de identificar el predio que más se acerque a la norma para poder realizar los estudios”, añadió Palacios Domínguez en entrevista este jueves en esa población ubicada a unos 11 kilómetros al norte de Mazatlán.

“Entonces en este caso ahorita por el momento ya les comentaba aquí a ellos que queda descartado”.

Después de que el pasado lunes se suspendió la sesión extraordinaria de Cabildo donde se trataría el compromiso de compra de un terreno de 225 mil metros cuadrados con un costo de 33.7 millones de pesos para la instalación del Relleno Sanitario en el área denominada La Amapa, en la sindicatura de El Habal, la Presidenta Municipal dijo a las más de 100 personas asistentes al programa Mazatlán Contigo que ese tema ya se resolvió.

“Y ese tema ya se resolvió, ya se resolvió, ya vamos a pasar a la página y bueno, no quiero que se acuerden de eso pues tuvieron a su Síndica, a su Presidenta Municipal, a su Secretario del Ayuntamiento y podemos hablar directivo, no ocupamos intermediarios como dicen por ahí, entonces aquí tenemos todo el Gobierno para ustedes, para ustedes trabajando 24/7”, añadió la Alcaldesa.

Palacios Domínguez expresó que en esta jornada 52 de Contigo Mazatlán realizada en El Habal fue para escuchar a la gente y resolverle las peticiones a quienes acudieron a buscar servicios públicos, diferentes programas sociales.

“Estamos a favor de la gente siempre y tratando de resolverles inmediatamente, es por eso que venimos acompañados de todo el gabinete municipal, están aquí para atenderlos Jumapam, DIF Municipal, Indem, el Immujeres, están todas las direcciones también aquí presentes, Seguridad Pública Municipal, y bueno, la intención es que inmediatamente se resuelvan algunas situaciones”, expresó Palacios Domínguez.

“Aquí en El Habal nos han pedido una pavimentación y sobre todo nos siguen pidiendo apoyo para las escapadas rurales que son estos festivales dominicales que hacen aquí para atraer turistas, los hemos estado apoyando ya que cuando se hacen esas escapadas dominicales lo que hacemos es que traemos los motoclubs, también hacemos rodadas ciclistas y bueno, se benefician de la derrama económica y se beneficien de los comerciantes”.

Precisó que también le han pedido hacer turístico un callejón y se va buscar que se raspe esa calle y se haga un mural para que sea más atractivo para las personas que acuden a pasar sus domingos.

Además, precisó que sobre todo en la temporada de verano hay horarios en los que baja el suministro del agua y se mandan pipas para suministrar de dicho líquido a los habitantes de esa sindicatura y este año se estará muy atentos también para ello.

“No es lo ideal, lo ideal es que no haya ninguna baja de suministro, pero vamos a estar muy atentos de que no ocurra así, hemos estado haciendo con ellos campañas de concientización para el ahorro de agua y le estamos acompañando también en otros temas que han buscado como el alumbrado público y también tienen el tema de arborización que quieren tener aquí”, continuó.

“Entonces es algo que me entusiasma mucho el que la gente se una para tener causas buenas y qué mejor que sean causas ecológicas también”.

Al inicio del evento también le pidieron acciones para impulsar actividades deportivas pues en El Habal hay muchos niños y varios de ellos tienen que acudir a Mazatlán para practicar algún deporte, por lo que le pidió al director del Instituto Municipal del Deporte analizar qué actividades se pueden realizar con las y los niños de esa parte del municipio.