Reitera Alcaldesa de Mazatlán que se está reforzando seguridad en centros comerciales y se busca fortalecer el C4

Ante el asesinato de tres personas en estacionamientos de centros comerciales durante los últimos días y la comisión de otros hechos violentos en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que se está reforzando la seguridad en esos lugares y se busca fortalecer el C4.

“Estamos reforzando el operativo (de seguridad) en centros comerciales, se habló de ello, y sobre todo también lo que yo les he comentado sobre el fortalecer el C4", expresó Palacios Domínguez este jueves en entrevista.

“Están haciéndose los rondines pertinentes, es un despliegue territorial de miles de elementos de los tres órdenes de Gobierno que están patrullando nuestras calles y estamos juntos trabajando, todos los días se monitorea, todos los días se revisa”.

Tras asistir a la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, dijo que ahí se revisa la situación de Mazatlán como el asesinato de tres hombres en estacionamientos de centros comerciales del 11 de octubre a la fecha y dijo que se habló de fortalecer el Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4, con sede en este puerto.

“La seguridad es muy dinámica, yo les he comentado y en este caso particular lo que también buscamos es tener mayor tecnología, que eso es lo que yo les he dicho, nuestra Gobernadora el día de ayer pudo estar en Ciudad de México en otros temas como lo son Viviendas del Bienestar”, continuó la Presidenta Municipal.

“En ese sentido ella tiene la encomienda de también fortalecer nuestro C4, que es algo muy importante para nosotros para también poder hacer lo que le llamamos la judicialización, es decir, de poder capturar y hacer aseguramientos importantes para la seguridad de Mazatlán”.