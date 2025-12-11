Reitera Alcaldesa que con coordinación de los tres niveles de Gobierno se buscará la pacificación de Mazatlán

Tras la integración de la mesa del Comité de Seguridad Nacional en la que estuvieron presentes los alcaldes de Ahome y Culiacán, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, dijo estar convencida que con la coordinación de los tres niveles de Gobierno se logrará la pacificación del País y se buscará la seguridad en este municipio.

“Es un Comité de Seguridad Nacional en el cual ciertos alcaldes del país forman parte, por supuesto que es muy importante para que el Plan de la Estrategia Nacional de Seguridad que tenemos todos los alcaldes del País, todos los estados, se lleven a cabo de manera coordinada y estaremos pendientes a todos los resultados que se hagan de la mesa que se integró el día de ayer (miércoles) y donde Sinaloa estuvo presente con el Alcalde de Ahome y con el Alcalde de Culiacán”, agregó Palacios Domínguez.

“Me siento muy orgullosa de que alcaldes sinaloenses estén presentes en ese Comité y nosotros seguimos puntualmente el plan y la estrategia de nuestra Presidenta la doctora Claudis Sheinbaum, que es respaldada por nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya y estamos convencidos que haciendo coordinación los tres niveles de Gobierno lograremos la pacificación del País y sobre todo buscar la seguridad en el municipio de Mazatlán”.

La mesa de dicho comité a la que asistieron los alcaldes de Culiacán y de Ahome fue encabezada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La Alcaldesa de Mazatlán precisó que el Comité en mención lo conforman algunos presidentes municipales del País, ya está establecido, lo preside la Alcaldesa de Tepic, Nayarit.

“Por parte de Sinaloa estamos representados todo el Estado con el Alcalde de Culiacán y con el Alcalde de Ahome, entonces este Comité de Seguridad Nacional que se tuvo ayer una reunión con el Secretario Harfuch estoy segura que van a surgir nuevas estrategias y nuevas implementaciones que tendremos aquí en Sinaloa y que seguiremos puntualmente para fortalecer la seguridad en nuestro municipio”, reiteró Palacios Domínguez.

Precisó que en la Mesa de Construcción de Paz, que se celebra todos los días, el Gobierno de Mazatlán tiene la oportunidad de hacer peticiones, de modificar también o de diseñar operativos de seguridad.

“Quiero aprovechar también para comentarles que los operativos de seguridad siempre son diseñados en cuanto a las zonas de vigilancia y al número de personas que se estará protegiendo, en este caso por ejemplo que presentamos el día de ayer el arranque del Operativo Guadalupe-Reyes, que abarca el periodo del 10 de diciembre al 7 de enero, justamente se diseña viendo todas las zonas que se habrán de vigilar siendo zona urbana, zona, rural, zona comercial, la zona turística por supuesto, los ejes carreteros y de esta manera se diseña, siempre sin descuidar obviamente las colonias y todas las áreas que requiera nuestro municipio”, recalcó la Alcaldesa.